Acer представила мини-рабочую станцию ConceptD 500

Сегодня Acer представила мини-рабочую станцию ConceptD 500. Настольный ПК ConceptD 500 отличается белым минималистичным современным дизайном с вневременным, эстетичным и теплым янтарным освещением. Под элегантным и ненавязчивым дизайном мощный ПК ConceptD 500 обладает одними из самых мощных доступных возможностей, что делает его идеальным настольным ПК для творческих людей, выполняющих ресурсоемкие задачи, такие как 3D-анимация, видео и сложные дизайнерские проекты.

Новейшие модели, работающие под управлением Windows 11, оснащены новейшими технологиями Intel и NVIDIA, включая процессор Intel Core i9 12-го поколения и мощную графику на выбор — графический процессор NVIDIA RTX A4000 или GeForce RTX 3070. Благодаря памяти DDR4 3200 МГц объемом до 128 ГБ, твердотельному накопителю M.2 Gen 4 емкостью до 4 ТБ и жесткому диску емкостью до 4 ТБ он обеспечивает всю производительность и объем памяти, необходимые для самых требовательных к ресурсам приложений для 2D и 3D-дизайна. ConceptD 500 работает тихо и спокойно, передний воздухозаборник оптимизирует охлаждение, а уровень шума поддерживается на уровне менее 40 дБА.

Полный набор портов для подключения периферийных устройств расположен на задней и передней панели устройства для легкого доступа. Профессионалы могут быстро передавать файлы с помощью порта USB Type-C (10 Гбит/с) или встроенного устройства чтения SD-карт, а также быстро и безопасно подключаться к Интернету через высокоскоростное подключение к локальной сети со скоростью до 2,5 Гбит/с.
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