Acer представила настольный ПК ConceptD 100

Сегодня Acer представила настольный ПК малого форм-фактора ConceptD 100. ConceptD 100 — это компактный настольный компьютер малого форм-фактора, идеально подходящий для творческих профессионалов малого и среднего бизнеса. Небольшие размеры и классический дизайн делают его идеальным для любого современного офиса или студии. Он также отличается белым минималистичным дизайном с мягкими закругленными краями, верхней панелью из искусственного дерева и полосой желтого цвета вдоль передней панели, что придает ему элегантный и актуальный вид.

Разработанный для индивидуальных создателей 2D и 3D-контента, а также для небольших и средних дизайн-студий, он содержит мощные компоненты, подходящие для графического дизайна, легкого 3D-моделирования, рабочих нагрузок CAD и BIM.

Последние модели оснащены процессором Intel Core i5 или Core i7 12-го поколения и графическим процессором NVIDIA T400 или T1000. Они поддерживают до 128 ГБ памяти DDR4 3200 МГц, до 2 ТБ жесткого диска 7200 об/мин и до 2 ТБ M.2 PCI-e/Gen 4 SSD. Порты на передней и задней панелях позволяют легко подключать широкий спектр периферийных устройств, поэтому создатели могут быстро передавать файлы с помощью порта USB Type-C (10 Гбит/с) или встроенного устройства чтения карт SD. Он также включает в себя высокоскоростное подключение к локальной сети со скоростью до 2,5 Гбит/с для быстрого и надежного подключения к Интернету. Кроме того, улучшенные тепловые характеристики обеспечивают охлаждение, а уровень шума поддерживается на уровне менее 40 дБА.
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