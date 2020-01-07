Acer представила рабочую станцию

Рабочая станция Acer ConceptD 700 построена на платформе Xeon E в паре с Quadro GPU от NVIDIA. ConceptD 700 предлагает высокую производительность для обработки видео, анимации и проектирования. Дизайн рабочей станции представляет белый корпус в стиле минимализм. Верхняя крышка изготовлена из дерева, а передняя панель с вентиляционной сексией для лучшего охлаждения компонентов внутри корпуса.

В ConceptD 700 используется серия чипов Xeon E-2200 (8 ядер максимум). Максимальный объем оперативной до 64 Гб DDR4 2666 ECC. Есть возможность установить несколько SSD M.2 и HDD накопители. Графическая карта внутри будет Quadro RTX 5000. Рабочая станция Acer ConceptD 700 будет доступна в Европе в марте, цены начинаются от 1700 евро.