Acer выпускает новый моноблок Aspire S24 Slim

Acer анонсировала свой 23,8-дюймовый Aspire S24, самый тонкий из всех, когда-либо имеющий боковой профиль всего лишь 2,35 дюйма, он может похвастаться процессором 8-Gen Intel Core i5, 12 ГБ DDR4 2400 МГц и 1 ТБ-хранилищем за $ 879,99 MSRP.Full HD IPS экран обеспечивает яркое и четкое изображение с точными цветами до 178 градусов.Новый моноблок Acer Aspire S24-880-UR12 будет доступен в США в этом месяце за $ 879,99 MSRP.