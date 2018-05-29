Acer выпускает системы Nitro и FreeSync мониторы

2018-05-29, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Acer Nitro 50 ; [51]
Сегодня Acer представила новые настольные ПК Nitro Series и мониторы, которые расширяют семейство продуктов Nitro, предназначенное для выдающегося казуального геймплея по доступным ценам. Новые настольные компьютеры Acer Nitro 50 Series и мониторы Nitro VG0 и RG0 легко справляются с требованиями к обработке графики и геймеров.

Особенности

  • Игровой системный блок имеет 8-Gen Intel® Core ™ i7 и графические карты NVIDIA® GeForce® GTX 1070, настольные компьютеры Acer Nitro 50 Series обеспечивают производительность, которая превосходит потребности геймеров и может легко справляться с графическими задачами.
  • Гладкий и стильный, новый монитор Acer Nitro VG0 и RG0 были награждены Red Dot Design Awards 2018 года.
  • Мониторы оснащены AMD Radeon ™ FreeSync с временем отклика 1 мс и Visual Response Boost ™ для обеспечения бесперебойного и плавного геймплея.

Игровой системный блок Acer Nitro 50 будет доступен в июле, начиная с 799 долларов США.
Игровые мониторы Acer Nitro VG0 будут доступны в июне, начиная с $ 129.99.
Игровые мониторы Acer Nitro RG0 будут доступны в июле, начиная с $ 169.99.


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