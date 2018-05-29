Acer выпускает системы Nitro и FreeSync мониторы

Сегодня Acer представила новые настольные ПК Nitro Series и мониторы, которые расширяют семейство продуктов Nitro, предназначенное для выдающегося казуального геймплея по доступным ценам. Новые настольные компьютеры Acer Nitro 50 Series и мониторы Nitro VG0 и RG0 легко справляются с требованиями к обработке графики и геймеров.

Особенности

Игровой системный блок имеет 8-Gen Intel® Core ™ i7 и графические карты NVIDIA® GeForce® GTX 1070, настольные компьютеры Acer Nitro 50 Series обеспечивают производительность, которая превосходит потребности геймеров и может легко справляться с графическими задачами.

Гладкий и стильный, новый монитор Acer Nitro VG0 и RG0 были награждены Red Dot Design Awards 2018 года.

Мониторы оснащены AMD Radeon ™ FreeSync с временем отклика 1 мс и Visual Response Boost ™ для обеспечения бесперебойного и плавного геймплея.

Игровой системный блок Acer Nitro 50 будет доступен в июле, начиная с 799 долларов США.Игровые мониторы Acer Nitro VG0 будут доступны в июне, начиная с $ 129.99.Игровые мониторы Acer Nitro RG0 будут доступны в июле, начиная с $ 169.99.