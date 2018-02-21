Acer выпустила компьютер-мечту

Компания Acer вновь порадовала нас совершенно диким решением выпустить компьютер Orion 9000 с невероятной стоимостью. В прошлом году производитель уже показал интересный игровой ноутбук, который стоит 900 тысяч рублей, теперь вот компьютер анонсировали. Что самое интересное - стоимость ноутбука не помешала продать всю партию. Цена на стационарный компьютер немного ниже - 2000 долларов за базовую модель, тогда как старшая версия стоит громадных денег и ее цену даже не называют. Такой компьютер вполне можно покупать, при своей стоимости он выдает все необходимые возможности, да и если собирать аналогичное железо, то получится даже немного дороже. Производитель покупает все эти компоненты по оптовой цене, а некоторые элементы вообще сам выпускает. Осталось мышку с монитором прикупить и погнали.