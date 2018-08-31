Acronis представила True Image 2019...

Как бы не старались писатели-фантасты предупредить нас об опасности искусственного интеллекта, он все глубже проникает во все области нашей жизни. На днях, компания Acronis, которая уже 15 лет на рынке, представила юбилейную версию своего популярного решения для резервного копирования данных Acronis True Image 2019, которая использует ИИ для защиты от атак программ-вымогателей. Система активной защиты уже смогла предотвратить убытки на более чем сто миллионов долларов.

По заверениям разработчиков, на данный момент True Image 2019 – это единственное решение, которое позволяет делать полные резервные копии, как в локальные, так и в облачные хранилища, и даже клонировать активные системные диски как с Windows, так и Mac. Кроме того, продукт контролирует целостность данных за счет технологий блокчейн-аутентификации и оснащен эффективными средствами киберзащиты.

В новой версии появилась утилита Acronis Survival Kit, которая дает возможность создавать единый инструмент для аварийного восстановления на внешнем жестком диске. Теперь можно не только сделать резервную копию, но и тут же «развернуть» её на другой машине. Новый процесс построения образа на базе WinPE ускоряет создание диска, самостоятельно обнаруживает сетевые адаптеры и настраивает параметры сети.

В результате пользователи могут восстановить систему по проводной сети или даже через Wi-Fi. Причем этот функционал доступен теперь и на Mac. Создание копий также стало удобнее за счет новых опций копирования по событиям, например, запуск процесса при подключении внешнего USB-диска. Другими словами, если на флэшке вас ждет злобный вирус, которого не остановят средства защиты, вы сможете восстановить свою систему в состояние прямо перед этим злополучным моментом. Пользователь даже может защитить свои данные в соцсетях, «выкачивая» свои странички в локальное хранилище, чтобы ни одна запостенная фоточка не пропала.

Но хранение огромного числа образов занимает много места, поэтому появился такой инструмент, как Backup Cleanup, который позволяет пользователям освобождать место вручную, выбирая неактуальные резервные копии и удаляя ненужные файлы. Новый формат file-to-cloud помогает повысить производительность облачного резервного копирования, а улучшения программного интерфейса, в свою очередь, делают пользовательский опыт ещё более интуитивным. Наконец, Active Protection теперь защищает данные не только на ПК, но и на сетевых ресурсах, и в массивах NAS.

Компания постаралась сделать свой продукт гибким и с точки зрения приобретения. Доступно три варианта лицензии, в каждый их которых включена Active Protection и поддержка неограниченного числа мобильных устройств.