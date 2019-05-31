Activision анонсировала Call of Duty: Modern Warfare — перезапуск с мрачным сюжетом и кооперативом

Капитан Прайс жив, и геймеры увидят его в перезапуске Call of Duty: Modern Warfare.

Слухи не соврали, и Activision таки анонсировала новую CoD. Как и говорилось в утечках, Infinity Ward готовит перезапуск серии Call of Duty: Modern Warfare, которую разработчики решили «переосмыслить с нуля». В отличие от предыдущей Call of Duty, в Modern Warfare геймеров ждет не только мультиплеер, но и одиночная кампания, которую даже позволят пробежать в кооперативе. Проходя сюжетный режим, игроки будут воевать в составе различных боевых подразделений мира, выполняя секретные задания, требующие тишины и тактики.

Выйдет перезапущенная Call of Duty: Modern Warfare уже 25 октября 2019 года на PlayStation 4, Xbox One и PC. Геймеры уже могут сделать предзаказ в PlayStation Store и Battle.net