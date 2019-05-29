Activision готовится к анонсу Call of Duty: Modern Warfare, намекая на перезапуск серии

Похоже, слухи оказались правдой, и Activision готовится к анонсу Call of Duty: Modern Warfare.

Геймеры заметили странную активность на официальных страницах CoD в социальных сетях. Twitter-аккаунт игры избавился от логотипа Black Ops 4 и убрал баннер с последним детищем Treyarch. Этому примеру последовали и официальная страница в Facebook, а также YouTube-канал игры. Официальные аккаунты Call of Duty в Instagram также удивили подписчиков странной активностью, сменив аватарку страницы и удалив записи. К тому же в описании профилей появились сообщения, вроде «Тишина на радио», «Мы начинаем», «Отбой» и «Приготовьтесь к операции по внедрению».

Похоже, такими действиями Activision готовится к анонсу Call of Duty: Modern Warfare, которую, по слухам, представят уже 30 мая. Еще на прошлой неделе Kotaku рассказали, что серию ждет «легкий перезапуск», так что подобную чистку можно воспринимать как жест о начале нового пути.