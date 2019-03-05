Acute Angle AA выглядит очень круто

На просторах интернета начали принимать заказы на весьма необычный компьютер под названием Acute Angle AA, который выполнен в форме треугольника. Он смотрится очень интересно и необычно, это прямо идеальный вариант на тот случай, если вы хотите в гостиной поставить компьютер к телевизору, но не хотите портить общий внешний вид. Корпу продукта выполнен как будто из дерева, внутри имеется вся аппаратная начинка, которая позволит запускать фильмы и сериалы. Поиграть на таком компьютере вы, скорее всего, не сможете, так как процессор довольно слабый и оперативной памяти всего 8 гигабайт, но для более простых задач этого компьютера хватит с запасом. Да и стоимость в 200 долларов как бы намекает, что это не специфический компьютер.