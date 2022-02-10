Adobe анонсирует Premiere Pro 22.2

Adobe объявляет о выпуске Adobe Premiere Pro 22.2 с новыми функциями, которые значительно ускорят основные редакторские рабочие процессы. В Adobe Premiere Pro 22.2 будет улучшена производительность при 10-битном кодировании 4:2:0 HDR HEVC H/W в Windows с графикой Intel и NVIDIA. Linear Wipe и Block Dissolve в Premiere Pro теперь обеспечивают более высокую производительность благодаря обработке графическим процессором для более плавного воспроизведения во время редактирования, а также более быстрого рендеринга и экспорта.

Adobe официально представила Remix для Premiere Pro. Remix позволяет редакторам и создателям изменять время музыкальных клипов, чтобы они соответствовали продолжительности видеоконтента. Все 13 поддерживаемых языковых пакетов можно установить в Premiere Pro или через Creative Cloud Desktop.
Комментарии и отзывы Adobe Premiere Pro 22.2
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