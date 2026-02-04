Adobe передумала закрывать Animate

Adobe больше не планирует прекращать поддержку Adobe Animate с 1 марта текущего года — в разделе FAQ компания сообщила, что Animate переводится в режим технической поддержки и у неё нет планов по отключению или ограничению доступа к приложению. Программа продолжит получать регулярные обновления безопасности и исправления ошибок и останется доступной как для новых, так и для существующих пользователей, однако новых функций в ней больше не появится. После первоначального объявления о прекращении поддержки, опубликованного в понедельник, многие авторы контента выразили недовольство этим решением. Теперь в Adobe подчёркивают, что компания намерена гарантировать пользователям Animate постоянный доступ к их контенту вне зависимости от стадии развития самого приложения.

В Adobe также признали, что письмо с уведомлением о прекращении поддержки, разосланное пользователям Animate, не соответствовало внутренним стандартам компании и вызвало серьёзную путаницу и тревогу в сообществе. Об этом сообщил участник команды Adobe Community Майк Чемберс в публикации на Reddit. По текущему заявлению Adobe, Animate будет доступен в режиме сопровождения бессрочно для частных пользователей, малого бизнеса и корпоративных клиентов. Ранее компания утверждала, что пользователи без корпоративной подписки смогут пользоваться Animate и загружать свои материалы до 1 марта 2027 года, а корпоративные клиенты — до 1 марта 2029 года, однако теперь эти ограничения больше не актуальны.