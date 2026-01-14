Родители смогут ограничить своим детям время просмотра Shorts на YouTube

Нововведения появляются на фоне инициативы YouTube, начатой в прошлом году, по выявлению и ограничению аккаунтов несовершеннолетних с помощью искусственного интеллекта, который оценивает возраст на основе активности пользователя и срока существования аккаунта. Также YouTube упрощает для родителей контроль за тем, к какой возрастной категории относится аккаунт ребёнка. В ближайшие недели на странице регистрации появится обновление, позволяющее вручную указать возрастную категорию ребёнка или подростка при создании нового аккаунта и настроить доступный ему контент. Расширение родительских инструментов контроля отражает общую тенденцию среди социальных платформ, стремящихся жёстче регулировать аккаунты несовершеннолетних. Ранее похожие шаги сделали другие крупные платформы, чтобы защитить детей от контента в сети.