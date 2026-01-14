Родители смогут ограничить своим детям время просмотра Shorts на YouTube

Родители получили возможность вручную устанавливать лимит времени для просмотра YouTube Shorts в аккаунтах своих детей — от 15 минут до 2 часов, при этом в ближайшее время появится и вариант с нулевым лимитом. При этом дети и подростки не могут самостоятельно изменить или отключить установленный лимит, что в определённых сценариях — крайне полезная штука. Кроме того, родители теперь могут задавать индивидуальные напоминания «Время спать» и «Сделай перерыв» для детских аккаунтов. Эти функции уже доступны и взрослым пользователям, но для несовершеннолетних они становятся частью расширенного родительского контроля.

Нововведения появляются на фоне инициативы YouTube, начатой в прошлом году, по выявлению и ограничению аккаунтов несовершеннолетних с помощью искусственного интеллекта, который оценивает возраст на основе активности пользователя и срока существования аккаунта. Также YouTube упрощает для родителей контроль за тем, к какой возрастной категории относится аккаунт ребёнка. В ближайшие недели на странице регистрации появится обновление, позволяющее вручную указать возрастную категорию ребёнка или подростка при создании нового аккаунта и настроить доступный ему контент. Расширение родительских инструментов контроля отражает общую тенденцию среди социальных платформ, стремящихся жёстче регулировать аккаунты несовершеннолетних. Ранее похожие шаги сделали другие крупные платформы, чтобы защитить детей от контента в сети.