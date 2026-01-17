Яндекс выяснил, с какими запросами россияне на новогодних каникулах чаще обращались к ИИ

В новогодние каникулы россияне заметно активнее использовали сервисы с искусственным интеллектом и чаще искали зимние развлечения, следует из статистики Яндекса. По данным компании, в Поиске на праздниках вырос интерес к телепрограмме, каткам, результатам хоккейных матчей, новостям и фильмам, а также к местам, где можно покататься на ватрушках.

Отдельно Яндекс отмечает рост популярности тюбинга: по сравнению с 2024 годом интерес к нему увеличился на , к лыжам — на , к конькам — на . Перед Новым годом пользователи активно генерировали открытки и «оживляли» фотографии в Алисе AI; 30 декабря на открытки пришлось всех генераций изображений. На цифровую ёлку на главной странице Яндекса, по данным компании, повесили 19,5 млн игрушек.По обезличенным данным поездок на такси, в праздники чаще ездили в парки и места активного отдыха. В Яндекс Маркете пользователи задали ИИ-агенту более 660 тыс. вопросов — в основном о декоре, смартфонах и технике для готовки; продажи щёток и скребков для авто, как утверждает компания, выросли в раза год к году. В Яндекс Путешествиях число бронирований отелей и апартаментов увеличилось на , при этом пришлись на направления внутри России.