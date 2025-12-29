Google разрешила переименовать почтовый ящик

Компания Google анонсировала весьма крупное нововведение, связанное с фирменной электронной почтой Gmail. Судя по описанию на странице поддержки, механизм работы выглядит следующим образом — раз в 12 месяцев Google позволит «изменить» адрес электронной почты, связанный с учётной записью Google. На практике речь идёт скорее о добавлении нового почтового псевдонима, поскольку старый адрес удалён не будет и продолжит работать. У пользователя по-прежнему останется один входящий и исходящий почтовый ящик, однако, вероятно, появится возможность настраивать фильтрацию в зависимости от того, на какой адрес пришло письмо, а также выбирать, с какого адреса отправлять сообщения. По сути, Google даёт пользователям способ привязать до 3 новых адресов электронной почты к уже существующей учётной записи со всеми сохранёнными данными и сервисами. При этом пока неясно, позволит ли система объединять альтернативные аккаунты, которые уже есть у пользователя, в один основной.

Этот момент особенно интересен, поскольку у многих людей по разным причинам зарегистрировано сразу несколько аккаунтов Google. Самая очевидная причина — наличие 2 отдельных почтовых каналов. Gmail никогда официально не поощрял такие схемы, но при этом сам сервис давно предлагает серверную фильтрацию писем и даже условную переадресацию бесплатно. Эти настройки скрыты в старых разделах меню, но они существуют. Потенциальное появление новой функции может сделать сложные почтовые конфигурации ещё более гибкими и удобными.