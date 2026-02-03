Adobe закрывает приложение Animate

Компания Adobe официально закрывает Adobe Animate. В разделе FAQ на своём сайте компания сообщила, что прекратит продажу этого анимационного ПО уже 1 марта, объяснив решение появлением новых платформ, которые, по её словам, лучше отвечают потребностям пользователей. Пользователи смогут получать доступ к своим файлам и скачивать их из Animate до 1 марта 2027 года, а корпоративные клиенты — до 1 марта 2029 года. До этих сроков приложение будет доступно для загрузки, а Adobe продолжит оказывать техническую поддержку, после чего доступ к сервису будет закрыт.

История Adobe Animate начинается в 1996 году, когда компания FutureWave Software выпустила векторный графический редактор FutureSplash Animator, предназначенный для создания векторной анимации. Позже в том же году инструмент приобрела Macromedia и переименовала его во Flash. В 2005 году Macromedia была куплена Adobe, после чего продукт стал называться Adobe Flash Professional. В 2015 году, на фоне постепенного отказа веба от Flash, Adobe объявила о ребрендинге приложения в Adobe Animate. Хотя Adobe утверждает, что подписчики Creative Cloud Pro могут использовать другие приложения для замены части функциональности Animate, включая Adobe After Effects и Adobe Express, многие пользователи, которые продолжают работать в Animate, крайне недовольны скорым закрытием программы. Впрочем, учитывая огромное количество другого софта, найти аналогичное по набору функций ПО не составит труда.
