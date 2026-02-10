Google позволит удалить личные данные из сети

Google расширяет набор инструментов для удаления конфиденциальной информации и изображений, опубликованных без согласия пользователя, из результатов поиска. Компания сообщила во вторник, что теперь с помощью инструмента «результаты о вас» можно запросить удаление данных водительского удостоверения, паспорта и номера социального страхования, в дополнение к номеру телефона и адресу. После добавления своих данных в инструмент «результаты о вас» Google будет показывать найденные поисковые результаты, содержащие эту информацию, и предлагать отправить запрос на их удаление. В компании заявляют, что сведения, вводимые в инструмент, защищены «продвинутым шифрованием».

Пользователь также может подписаться на уведомления о появлении новых результатов поиска с его персональными данными, однако Google подчёркивает, что этот инструмент не удаляет информацию из интернета полностью. Параллельно Google продолжает развивать меры по борьбе с распространением откровенных изображений без согласия в поисковой выдаче. Теперь можно запросить удаление изображения, нажав на три точки в верхней части картинки, выбрав пункт «удалить результаты» и указав вариант «на изображении показано моё откровенное фото». Обновлённый инструмент также позволяет отправлять запросы на удаление сразу нескольких изображений и включать защиту, которая будет «проактивно отфильтровывать» похожие откровенные результаты в будущем. Очень важная функция.
