Google позволит удалить личные данные из сети

Пользователь также может подписаться на уведомления о появлении новых результатов поиска с его персональными данными, однако Google подчёркивает, что этот инструмент не удаляет информацию из интернета полностью. Параллельно Google продолжает развивать меры по борьбе с распространением откровенных изображений без согласия в поисковой выдаче. Теперь можно запросить удаление изображения, нажав на три точки в верхней части картинки, выбрав пункт «удалить результаты» и указав вариант «на изображении показано моё откровенное фото». Обновлённый инструмент также позволяет отправлять запросы на удаление сразу нескольких изображений и включать защиту, которая будет «проактивно отфильтровывать» похожие откровенные результаты в будущем. Очень важная функция.