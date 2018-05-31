Agony не получит версию без цензуры ...

Сторонники игры Agony не получат свою версию без цензуры из-за юридических проблем. Выпуск игры был задержан в прошлом годы, и в прошлом месяце была дана окончательная дата релиза.Несмотря на кажущуюся плохую новость, для игроков есть утешительный приз, так как разработчику удивительно удалось сохранить большую часть исходного контента в финальной версии. Сегодня Madmind Studio опубликовала новости в сообществе Steam. Ранее считалось, что PEGI (Pan European Game Information) и другие рейтинговые компании не смогут принять, такое адское содержание Agony.