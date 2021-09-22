Airbus создала летающее такси CityBus NextGen...

Согласно изданию ExecutiveTraveller, это попытка Airbus выйти на развивающийся рынок городской летательной техники будущего. CityBus NextGen — это полностью электрический бортовой автомобиль, который может функционировать как летающий Uber или как личный шаттл. В новом дизайне летательный аппарат теперь имеет V-образное хвостовое оперение, которое заменяет восемь пропеллеров с электрическим приводом. Компания утверждает, что во время полета и посадки будет исключительно тихо — то очень важно для получения разрешения на использование такого транспорта в городе. Генеральный директор Airbus Helicopters Бруно Эвен заявил, что «мы стремимся совместно создать совершенно новый рынок, который устойчиво интегрирует городскую воздушную мобильность в города, одновременно решая экологические и социальные проблемы».