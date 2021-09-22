Airbus создала летающее такси CityBus NextGen

Airbus только что продемонстрировала свое представление о городском транспорте будущего — компания представила CityBus NextGen, автономный летающий электромобиль, который может быть доступен в будущем. Для тех, кто не знает, компания впервые представила концепцию CityBus еще в 2019 году. Однако тогда конструкция напоминала автомобиль eVTOL (электрический вертикальный взлет и посадку), имела восемь роторов и автономно пилотировалась. А теперь компания переработала дизайн и форм-фактор этого транспортного автомобиля, сделав его более обтекаемым с новым футуристическим кузовом, напоминающим автомобили из научно-фантастического фильма.

Согласно изданию ExecutiveTraveller, это попытка Airbus выйти на развивающийся рынок городской летательной техники будущего. CityBus NextGen — это полностью электрический бортовой автомобиль, который может функционировать как летающий Uber или как личный шаттл. В новом дизайне летательный аппарат теперь имеет V-образное хвостовое оперение, которое заменяет восемь пропеллеров с электрическим приводом. Компания утверждает, что во время полета и посадки будет исключительно тихо — то очень важно для получения разрешения на использование такого транспорта в городе. Генеральный директор Airbus Helicopters Бруно Эвен заявил, что «мы стремимся совместно создать совершенно новый рынок, который устойчиво интегрирует городскую воздушную мобильность в города, одновременно решая экологические и социальные проблемы».
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