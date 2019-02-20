Airstream внедряет LTE в свои прицепы

Компания Airstream начал совместную работу с AT & T, для установки LTE модулей на все модели прицепов Airstream.

Изначально данная функция была доступна только на Airstream 2019 Classic. Теперь вы можете спокойно выезжать за пределы города, не беспокоясь о том что у вас не будет интернета. Частичка цивилизации будет всегда с вами. Необходимое оборудование будет установлено на крыше прицепа это - маршрутизатор, антенна с высоким коэффициентом усиления и GPS. Стоимость комплекта стоит 999 долларов.