Akamai - умная бутылка для воды с цветным светодиодным дисплеем

Akamai, безусловно является самой умной бутылкой для воды в настоящее время на рынке и оснащена множеством технологий, включая цветной светодиодный дисплей, таймер Pomodoro и сопутствующее приложение для телефона, позволяющее отслеживать показатели как на самой бутылке, так и на вашем телефоне.

Бутылка Akamai оснащена настраиваемым светодиодным сенсорным экраном и может отслеживать потребление воды в течение дня, слегка вибрируя, чтобы напомнить вам сделать глоток и сохранить водный баланс. Термоизолированная бутылка для воды поможет сохранить вашу воду идеально охлажденной и обеспечит простой способ контролировать ваши привычки питья.

Умная бутылка Akamai — это прочная бутылка из нержавеющей стали с шестикратной защитой, которая дольше сохраняет температуру воды. Бутылка Akamai включает в себя таймер Pomodoro Focus — функцию блокировки времени, которая помогает повысить эффективность во время работы или учебы.

Как только вода закончится, бутылка завибрирует и загорится с напоминанием о пополнении. Загружаемое приложение для телефона Akamai доступно для iOS и Android, оно позволяет вам включать и выключать функции, устанавливать напоминания о питье, добавлять свои собственные изображения на экранную заставку, использовать таймер Pomodoro и многое другое. Оставайтесь вдохновленными, настраивая заставку на бутылке с вашими личными фотографиями или цитатами, добавляя творческий и индивидуальный подход к вашему помощнику по здоровому образу жизни.
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