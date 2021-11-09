Акции AMD подскочили на 10% благодаря сделке с Meta (Facebook)

В понедельник AMD сделала несколько крупных объявлений, охватывающих различные части своей дорожной карты корпоративных продуктов. К ним относятся процессоры EPYC "Milan-X" 3-го поколения с вертикальной кэш-памятью 3D, Ускорители вычислений Instinct MI200 CDNA2 и анонсы, связанные с процессорами EPYC "Genoa" и "Bergamo" нового поколения на базе Zen 4, которые имеют 128 ядер. Акции компании выросли на 12%, закрывшись на 10%. , что заставило многих в техническом сообществе почесать затылки. Оказывается, сделка AMD-Meta сильно повлияла на инвесторов.

Meta, холдинговая компания Facebook, охватывающая все ее предприятия, стремится стать крупным поставщиком облачных решений наравне с Microsoft Azure, AWS и Google Cloud. Сделка может привести к тому, что Meta купит большие партии процессоров и ускорителей вычислений AMD для управления своей серверной инфраструктурой следующего поколения. Продажи корпоративных процессоров AMD выросли вдвое по сравнению с прошлым годом, и теперь на процессоры EPYC приходится 20% доходов компании.
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