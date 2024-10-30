Акции AMD упали на 7% из-за плохих прогнозов на конец года…

Это может показаться незначительным, но на деле в случае прибыли на уровне 7,2 миллиардов инвесторы получат выручку на 340 миллионов долларов ниже — это огромные деньги. При этом специалисты отмечают, что компания AMD, как и её более крупный конкурент NVIDIA, выигрывает от спроса на ИИ-процессоры. Проблема лишь в том, что в отличие от NVIDIA, акции AMD в 2024 году не продемонстрировали трёхзначный рост, что связано с меньшим масштабом компании и тем, что все крупные центры обработки данных предпочитают продукцию от компании NVIDIA, а не AMD. Впрочем, эта ситуация напоминает период коронавируса — тогда все крупные компании тоже получили рост прибыли, а по завершению данного этапа были вынуждены сильно урезать свои расходы и планы на будущее.