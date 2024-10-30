Акции AMD упали на 7% из-за плохих прогнозов на конец года

Акции компании AMD упали на 7% после публикации прогноза компании на четвёртый квартал текущего финансового года, что усилило опасения инвесторов по поводу того, что компания на самом деле сможет оправдать высокие ожидания по прибыли и доходам от ключевых инвесторов и акционеров. Дело в том, что за третий квартал AMD получила выручку в размере 6,82 миллиарда долларов, тогда как финансовые аналитики ожидали 6,7 миллиарда долларов выручки. Соответственно, результаты квартала оказались даже более успешными, чем предполагалось, но прогноз AMD на четвёртый квартал текущего года с выручкой в диапазоне от 7,2 до 7,8 миллиардов долларов не оправдал ожидания аналитиков, которые ждали минимум 7,54 миллиарда дохода.

Это может показаться незначительным, но на деле в случае прибыли на уровне 7,2 миллиардов инвесторы получат выручку на 340 миллионов долларов ниже — это огромные деньги. При этом специалисты отмечают, что компания AMD, как и её более крупный конкурент NVIDIA, выигрывает от спроса на ИИ-процессоры. Проблема лишь в том, что в отличие от NVIDIA, акции AMD в 2024 году не продемонстрировали трёхзначный рост, что связано с меньшим масштабом компании и тем, что все крупные центры обработки данных предпочитают продукцию от компании NVIDIA, а не AMD. Впрочем, эта ситуация напоминает период коронавируса — тогда все крупные компании тоже получили рост прибыли, а по завершению данного этапа были вынуждены сильно урезать свои расходы и планы на будущее.