Активы Toshiba предлагают купить за 20 миллиардов долларов

На протяжении весьма продолжительного времени компания Toshiba переживала череду финансовых неудач и различных скандалов, из-за которых японского производителя, который всегда находился в топе, аналитики оценивали достаточно низко. Но сегодня ситуация изменилась, когда международный инвестиционный фонд предложил купить активы компании, предложив 20 млрд долларов. Стоит отметить, что это примерно на 30% больше, чем рыночная оценка капитализации компании Toshiba на текущий момент. В связи с этим акции компании на фондовой бирже резко подскочили, из-за чего торги пришлось даже приостановить, и сейчас представители крупнейшего японского бренда ведут переговоры о том, чтобы данную сделку урегулировать. Закат эпохи или новая эра?

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