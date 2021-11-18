Alien: Isolation выйдет на Android и iOS в декабре

Alien: Isolation считается одной из лучших научно-фантастических хорроров всех времен, основанной на популярном сериале фильмов «Чужой» от Ридли Скотта. Впервые он был выпущен в 2014 году для Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 и Xbox One. Теперь на горизонте появился мобильный порт для iOS и Android, и вы сможете скачать его с 16 декабря.

Новые версии Alien: Isolation для Android и iOS разработаны Feral Interactive, той же студией, которая представила игру для Nintendo Switch в 2019 году и Linux в 2015 году. Релиз Switch получил 83/100 на Metacritic, поэтому мобильная версия должна стать отличным портом. «Это полный опыт Alien: Isolation, приносящий потрясающие визуальные эффекты AAA и каждый момент волнующего, душераздирающего ужаса на телефоны и планшеты - в комплекте с полностью настраиваемым сенсорным интерфейсом, поддержкой контроллера и всеми семью пакетами DLC».