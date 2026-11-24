Стартует второй сезон в мультиплеере ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE

Второй сезон в мультиплеере ACE COMBAT ONLINE, который является частью ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE , принесёт игрокам дополнительные самолёты, возможности кастомизации, задания и новую карту. Запуск состоится 1 декабря. Ключевым пополнением станет SU-30 SM (МИХАЛЬ) — машина, известная по ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN, за штурвалом которой сидит Михаль А. Шилаги, прозванный «Королём небес». Доступ к этому самолёту откроется вместе с приобретением Premium ACE PASS. Бесплатные обновления тоже предусмотрены: в ротацию войдут две миссии — «СОВМЕСТНЫЕ БОИ: долина Канинфо», разворачивающаяся на новой карте, и «СОВМЕСТНЫЙ ШТУРМ: Анкорхед-Бэй», перенесённая из ACE COMBAT 7. Достигнув нового звания Капитана, пользователи смогут открыть X-40 «Найтмер». Помимо этого, запланированы временные события, за участие в которых начисляются награды в стиле ACE COMBAT INFINITY, опыт, бонусные призы ZOLL и детали для самолётов.

23 и 24 декабря на большом экране в лобби ACE COMBAT ONLINE будет транслироваться концерт LIVE MUSIC FEST. 2026 — оркестровые аранжировки знаковых композиций серии Ace Combat. Точное расписание опубликуют позже на официальном YouTube-канале Ace Combat. Помимо прочего, в ACE PASS войдут свежие элементы кастомизации аватара и новые варианты окрасок самолётов. Некоторые из них получат статус эксклюзивных и будут доступны только в Premium ACE PASS.