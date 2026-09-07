Grand Theft Auto 5 запустили на эмуляторе PS5

Эмулятор KytyPS5 уже способен запускать PS5-версию Grand Theft Auto 5 на ПК с частотой до 60 кадров в секунду. Стоит сказать, что ещё месяц назад ситуация была совершенно другой — игра не проходила дальше заставки. Сейчас же эмулятор позволяет несколько минут полноценно играть, прежде чем приложение вылетает. Это серьёзный прогресс по сравнению с июлем, когда GTA 5 удавалось довести лишь до внутриигрового меню. На опубликованной демонстрации показана работа GTA 5 на компьютере с процессором Ryzen 9 9950X3D и видеокартой Radeon RX 7900 XT. В зависимости от происходящего на экране частота кадров составляет примерно от 40 до 60 FPS. Игру можно запустить и некоторое время проходить начальную сцену в Норт-Янктоне, однако эмулятор вылетает непосредственно перед встречей с полицией.

При этом прогресс KytyPS5 не ограничивается одной игрой. Как минимум ещё четыре проекта для PS5 уже удалось запустить на эмуляторе с частотой около 60 кадров в секунду. Это говорит о том, что разработчики постепенно улучшают общую совместимость системы, а не просто добились успеха с конкретным движком GTA 5. Всё это происходит на фоне растущего спроса на консоли PS5 перед выходом GTA 6. Впрочем, даже если развитие эмуляторов продолжится такими же темпами, появление действительно работоспособной версии GTA 6 для них в ближайшее время практически исключено. У нового проекта слишком много тонкостей и защит, которые нужно учитывать для успешной эмуляции проекта в будущем.