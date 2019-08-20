Alienware Aurora в двух цветах

Многие пользователи уверены в том, что игровой компьютер в готовом виде, то есть с уже собранными компонентами прямо из коробки, всегда стоит достаточно дорого и что намного проще собрать свой собственный ПК. Но, в продажу поступил компьютер Alienware Aurora, который выглядит очень привлекательно, у него есть продвинутое железо и стоит такая радость всего 970 долларов. Стоит понимать, что за эти деньги собрать что-то более производительное у вас точно не получится, да и это уже готовая система. Не каждый же может собрать полноценный рабочий компьютер просто из компонентов, которые пришли по почте. Это отличная возможность для таких геймеров попасть в мир игр без лишней головной боли. Просто заказали и играете себе прямо из коробки.