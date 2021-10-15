Alienware представила юбилейный мощнейший ПК

Alienware начала свою деятельность 25 лет назад в гараже недалеко от Майами, и теперь принадлежащий Dell бренд отмечает знаменательную годовщину со стильным игровым ПК. Последняя система Aurora имеет переработанный корпус с дополнительным внутренним пространством и более эффективным воздушным потоком, а также должна работать более тихо. Alienware заявляет, что в открытом корпусе Legend 2.0 внутренний объем увеличен на 50 процентов по сравнению с Aurora R12 или R10 без значительных изменений общего размера корпуса (странно, как этого удалось добиться). Конечно, есть дополнительная прозрачная боковая панель, так что вы можете заглянуть внутрь и увидеть материнскую плату, которая освещена фирменной подсветкой AlienFX. В рамках модернизации Alienware сосредоточилась на улучшении воздушного потока — каждая система имеет два 120-мм вентилятора, впускной и выпускной.

В зависимости от конфигурации Alienware может включать в себя еще один или два вентилятора: первый, второй впускной, а затем, при необходимости, верхний выпускной. Поскольку это система Aurora, конечно, есть и варианты жидкостного охлаждения. Alienware утверждает, что не только охлаждает вашу систему, пока вы запускаете игры на максимальных настройках, но и благодаря новым вентиляторам можно сделать ПК тише. По сравнению с системой предыдущего поколения, бренд утверждает, что новая Aurora на 16% тише в режиме ожидания и на 9% меньше шума во время задач, интенсивно использующих ЦП. Вдобавок, Alienware заявляет, что ПК может предложить пятипроцентное увеличение графической производительности по сравнению с Aurora R12.