Alliance подписала состав по Call of Duty

Шведская организация Alliance сообщила об открытии подразделения по Call of Duty.

Команду будут представлять бывшие игроки клуба Lightning Pandas, которые заняли 9-12 место на предыдущем чемпионате мира по этому шутеру.

Lightning Pandas закрылись 18 апреля и оставили игроков без команды. Правила CoD World League Championship требуют, чтобы ее участники представляли существующие организации. Из-за этого бывший состав Lighting Pandas мог потерять слот на турнире, но Alliance успела подписать команду.

CoD World League Championship 2019 состоится в августе 2019 года. Призовой фонд чемпионата составит два миллиона долларов. В соревновании поучаствуют 32 клуба.