Amazfit готовит к релизу умное кольцо Helio Ring

Совсем недавно, на выставке CES 2024 в январе компания Amazfit офиуиально представила своё новое умное кольцо Helio Ring — это передовое носимое устройство, которое, как утверждается производителем, ориентировано на спортсменов и лучше всего будет работать в паре с умными часами Amazfit. Это достаточно интересное предложение, учитывая, что большинство потенциальных покупателей, вероятно, рассматривали умное кольцо как замену умных часов, а не их дополнительным устройством. Кроме того, что достаточно интересно, умное кольцо Helio Ring на текущий момент почти готово к релизу на территории США. Оно поступит в продажу 15 мая по цене в 300 долларов и также будет предлагаться в комплекте с умными часами Amazfit Cheetah Pro или Amazfit T-Rex Ultra. При покупке в таком комплекте цена составит всего 150 долларов, что в целом довольно интересное предложение.

Правда, производитель сразу отметил, что стартовая партия устройства имеет ограничения по размерам, но в будущем будут предложены все доступные варианты, чтобы любой пользователь мог выбрать что-то, что ему по душе. Правда, спешить на самом деле не стоит — совсем скоро, в июле текущего года, на рынок выпустят умное кольцо Galaxy Ring от Samsung. Это, вероятно, отнимет у производителя определённую долю покупателей. При этом нужно понимать, что умное кольцо в целом достаточно нишевая штука, которая точно не будет пользоваться спросом у большинства владельцев смартфонов или умных часов.
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