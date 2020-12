Amazfit и дрим-поп группа Mashmellow представили клип в Instagram Stories c AR-маской

Компания Amazfit совместно с российской дрим-поп группой Mashmellow и cоздала клип, который вышел в Stories Instagram. Посмотреть его можно с помощью специальной AR-маски. Клип получил название "Enough is Enough".

Пользователь может повлиять на происходящее на экране. Нажимая на сердечки: целое делает происходящее ярким и романтичным, а разбитое — тусклым и унылым: в клипе тут же вянут цветы, отклеиваются постеры и рассыпаются книги.

Маска с клипом появилась в Instagram 15 декабря 2020. За первую неделю в музыкальной виртуальной реальности побывало более 2100 человек, и с каждым днем эта цифра продолжает расти. Маску репостят пользователи и пробуют популярные блогеры, а уникальный формат коллаборации вызывает живой интерес аудитории.