Топ новогодних подарков себе и близким, которые можно выгодно купить в «Чёрную пятницу»

Модель на базе Android TV 11 имеет функционал SMART TV и подключается к умному дому через Google Ассистента. Оперативная память на 2 Гб и встроенная на 16 Гб позволит скачать все необходимые приложения, четырехъядерный процессор CA55 обеспечит непревзойденное качество картинки. А для тех, кто любит провести вечер за игровой консолью, есть автоматический режим низкой задержки и быстрого отклика ALLM.
Монитор оснащен двумя технологиями защиты зрения: Low Blue Light, фильтрующей вредоносный синий свет, и Flicker Free, которая предотвращает мерцание подсветки. Также у монитора матовое антибликовое покрытие. К монитору можно подключить ПК или игровую консоль через видеоразъемы DisplayPort или HDMI, которые передают видео и многоканальный звук. Еще предусмотрен разъем USB Type-A и выход на наушники.
Два разъема USB-C позволяют одновременно подключать к пауэрбанку несколько устройств, а технология распределения мощности Baseus Digital Intelligent Power делает процесс подзарядки максимально безопасным для ваших девайсов: аккумулятор сам распределяет мощность между устройствами, предотвращает перегрев и перезаряд. Само устройство защищено от короткого замыкания и скачков напряжения. Пауэрбанк удобно брать с собой в дорогу – для этого в комплекте есть специальный чехол, а корпус толщиной 7.3 мм и вес в 323 гр позволяет убрать его в сумку для ноутбука. Дополнительный функционал доступен через мобильное приложение Baseus.
Этот планетарный миксер можно использовать для замешивания кремов и других жидких ингредиентов, перемешивания салатов и начинок для негустых блюд, а главное, для замешивания теста. Отлично сокращает время активной готовки, освобождая время на другие важные дела. Максимальная загрузка чаши — до 1,5 кг. Также в комплекте с планетарным миксером идет силиконовая лопатка и книга рецептов. Кресло игровое Oklick Camper Подарок для тех, кто по много часов проводит за компьютером: эргономичное игровое кресло Camper с увеличенной шириной сиденья и выдвижной опорой для ног. У кресла усиленная конструкция, выдерживающая до 120 кг и широкое сиденье, подходящее для многочасовой работы и гейминга. Дополнительный комфорт обеспечивают эргономичные подушки под шею и для поддержки поясницы, плюс мягкие подлокотники.
Износостойкая обивка выполнена из мягкой искусственной кожи. Можно регулировать как высоту сиденья, так и уклон спинки, последний – в диапазоне 90-135°. А самое удобное, что есть выдвижная опора для ног. Если устали посреди рабочего дня, можно откинуться, выдвинуть опору и позволить себе пять минут перезагрузиться.
У Xenium P2210 три выходных разъема: 2 - USB-A; 1 - USB-C. Это значит, что вы можете одновременно подключать до трех устройств для подзарядки. Устройство поддерживает режим быстрой зарядки мощностью до 22,5 Вт двух самых популярных стандартов: Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3.0. Это делает его практически универсальным решением для всех девайсов в доме. Помимо этого, у пауэрбанка есть экран, где отражается уровень его заряда.