Топ новогодних подарков себе и близким, которые можно выгодно купить в «Чёрную пятницу»

Телевизор LED Hyundai 75" H-LED75BU7009

Хотите подарить в этом году крутые подарки близким, но бюджет не радует? Или давно подумываете купить электронику или бытовую технику для дома? На этот случай забирайте подборку полезных товаров для дома и домашнего офиса, которые можно будет купить на Черной пятнице.Тонкий безрамочный телевизор с большим экраном 75 дюймов подойдет для отъявленных кино- и игроманов. У этой модели разрешение 4K UHD, широкий динамический диапазон благодаря технологии Dolby Vision и объемный звук Dolby Atmos. Все, что необходимо для полного погружения в кинематографические миры.

Монитор Digma 23.8" Overdrive 24P410F

Модель на базе Android TV 11 имеет функционал SMART TV и подключается к умному дому через Google Ассистента. Оперативная память на 2 Гб и встроенная на 16 Гб позволит скачать все необходимые приложения, четырехъядерный процессор CA55 обеспечит непревзойденное качество картинки.А для тех, кто любит провести вечер за игровой консолью, есть автоматический режим низкой задержки и быстрого отклика ALLM.Универсальный монитор для работы, гейминга и просмотра контента — Digma Overdrive 24P410F с диагональю 23,8 дюйма. Экран с разрешением Full HD и Fast IPS-матрицей гарантирует четкое, детализированное изображение. А частота обновления кадров в 200 Гц и технология синхронизации Adaptive Sync делают картинку плавной даже в самых динамичных кадрах. Никаких размытий и разрывов.

Пауэрбанк Baseus Blade 2

Монитор оснащен двумя технологиями защиты зрения: Low Blue Light, фильтрующей вредоносный синий свет, и Flicker Free, которая предотвращает мерцание подсветки. Также у монитора матовое антибликовое покрытие.К монитору можно подключить ПК или игровую консоль через видеоразъемы DisplayPort или HDMI, которые передают видео и многоканальный звук. Еще предусмотрен разъем USB Type-A и выход на наушники.Ультратонкий портативный аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 65 Вт. Заряжает любые девайсы, в том числе и ноутбуки. Имеет дисплей для отображения уровня зарядки. Аккумулятора емкостью 12 000 мАч хватит на несколько полных циклов зарядки.

Миксер планетарный Starwind SPM4171

Два разъема USB-C позволяют одновременно подключать к пауэрбанку несколько устройств, а технология распределения мощности Baseus Digital Intelligent Power делает процесс подзарядки максимально безопасным для ваших девайсов: аккумулятор сам распределяет мощность между устройствами, предотвращает перегрев и перезаряд. Само устройство защищено от короткого замыкания и скачков напряжения.Пауэрбанк удобно брать с собой в дорогу – для этого в комплекте есть специальный чехол, а корпус толщиной 7.3 мм и вес в 323 гр позволяет убрать его в сумку для ноутбука. Дополнительный функционал доступен через мобильное приложение Baseus.Прекрасный помощник на кухне для тех, кто любит готовить, но не любит возиться с ингредиентами. Планетарный миксер Starwind SPM4171 имеет емкую чащу из нержавеющей стали на 7 литров, 11 режимов скорости работы и 3 цельнометаллических насадки, которые можно мыть в посудомойке. Чаша миксера может работать в режиме подогрева и закрывается защитным ободом.

Этот планетарный миксер можно использовать для замешивания кремов и других жидких ингредиентов, перемешивания салатов и начинок для негустых блюд, а главное, для замешивания теста. Отлично сокращает время активной готовки, освобождая время на другие важные дела. Максимальная загрузка чаши — до 1,5 кг. Также в комплекте с планетарным миксером идет силиконовая лопатка и книга рецептов.Кресло игровое Oklick Camper Подарок для тех, кто по много часов проводит за компьютером: эргономичное игровое кресло Camper с увеличенной шириной сиденья и выдвижной опорой для ног. У кресла усиленная конструкция, выдерживающая до 120 кг и широкое сиденье, подходящее для многочасовой работы и гейминга. Дополнительный комфорт обеспечивают эргономичные подушки под шею и для поддержки поясницы, плюс мягкие подлокотники.

Портативный аккумулятор Xenium P2210

Износостойкая обивка выполнена из мягкой искусственной кожи. Можно регулировать как высоту сиденья, так и уклон спинки, последний – в диапазоне 90-135°. А самое удобное, что есть выдвижная опора для ног. Если устали посреди рабочего дня, можно откинуться, выдвинуть опору и позволить себе пять минут перезагрузиться.Мощный, но компактный пауэрбанк в металлическом корпусе. Стильный минималистичный дизайн и 10 000 мАч емкости аккумулятора — отличный девайс для ежедневного использования.

У Xenium P2210 три выходных разъема: 2 - USB-A; 1 - USB-C. Это значит, что вы можете одновременно подключать до трех устройств для подзарядки. Устройство поддерживает режим быстрой зарядки мощностью до 22,5 Вт двух самых популярных стандартов: Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3.0. Это делает его практически универсальным решением для всех девайсов в доме. Помимо этого, у пауэрбанка есть экран, где отражается уровень его заряда.