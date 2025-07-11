Выбираем, как провести лето – с новинками техники

Умный потолочный светильник Yeelight Comet Ceilling LightC400

До лета осталось всего ничего, а значит, самое время построить планы на ближайший отпуск или выходные. Собрали для вас новинки из гаджетов, которые помогут определиться с направлением отдыха.

Наушники открытого типа Baseus Eli Sport 1

Если дальним поездкам вы предпочитаете отдых в любимом загородном доме, есть способ добавить ламповой атмосферы и такому вечеру. Умный потолочный светильник Yeelight Comet Ceilling LightC400 поможет подчеркнуть настроение любого вечера. Светильник имеет уровень влагозащиты IP54 и рабочую температуру от -20 до +40С°, поэтому его можно использовать во влажных помещениях, на балконах и в уличных беседках. Минималистичный, компактный, но имеет диапазон яркости до 2000 Лм. Для небольших помещений есть модели поменьше с меньшей яркостью – LightC300 и LightC235. Цветовая температура также регулируется в диапазоне от 2700K до 6500K. Регулировать освещение легко через приложение, диммером или с помощью голосового помощника «Алиса». А для особенной атмосферы у Yeelight Comet Ceilling LightC400 есть RGB подсветка корпуса с 16 миллионами цветов.

Электровелосипед ADO A20S Lite

Собрались на пробежку? Или просто решили вести более активный образ жизни? Гораздо приятнее будет делать это в сопровождении драйвовой музыки, и с этим помогут наушники Eli Sport 1 от Baseus. Конструкция без вкладышей рассчитана специально на занятия спортом: безопасна для слуха, уменьшает дискомфорт при ношении, крепко держится и позволяет следить за происходящим вокруг. При этом, 16.2-мм динамики вместе с алгоритмами усиления баса гарантируют детализированный мощный звук. Модель работает до 8,5 часов без подзарядки, с кейсом – все 30 часов. Благодаря влагозащите IPX4 наушники не боятся брызг пота или дождя. Baseus Eli Sport 1 – надежный помощник для утренних пробежек.

SSD Накопитель Digma Meta P21 и охладитель Digma DGRDRM2B

Если же бегать настроения нет, а ветерка в жизни не хватает, предлагаем складной электровелосипед A20S Lite от бренда A Dece Oasis. Бесщеточный двигатель 350 Вт позволяет разгоняться до 25 км/ч и брать подъемы до 20° без потери скорости. Амортизационная вилка гарантирует комфортную и мягкую поездку даже по не самой ровной дороге, и сам электровелосипед при этом работает практически бесшумно. Аккумулятор рассчитан на расстояния до 80 км, дисковые механические тормоза отвечают за безопасность во время поездок. Приятный бонус – удобная складная конструкция, благодаря которой велосипед легко помещается в багажник автомобиля. Отличный вариант для тех, кто предпочитает исследовать город на полной скорости.

Портативный аккумулятор Xenium P2210

Убойное комбо для тех, кому лень выбираться на природу или заниматься спортом, а хочется зарубиться с друзьями по сети. SSD от Digma позволит не экономить место на внутренней памяти и быстро запускать самые новые игры. Памяти на 1 ТБ хватит для всех ваших файлов, даже если вы работаете с тяжеловесной графикой. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, а поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений. Радиатор обеспечивает пассивное воздушное охлаждение и гарантирует, что накопитель справится даже с высокими нагрузками. Отличный повод пройти игру, которую вы давно откладывали!

Для тех, кто уже запланировал путешествие или поездку на природу, подобрали портативный аккумулятор P2210 от Xenium. Емкий пауэрбанк на 10.000 мАч подойдет для подзарядки смартфонов, планшетов и прочих небольших гаджетов. Мощность устройства составляет 5 Вт. Компактный корпус из металла не боится повреждений, аккумулятор легко помещается в сумку или рюкзак – самое то, если вы отправляетесь в поход или небольшое путешествие. Удобный дисплей подскажет, сколько зарядки осталось в любой момент времени. Внешний аккумулятор Xenium P2210 – надежное решение для тех, кто не хочет в неподходящий момент остаться без заряда.Реклама. ООО «Дихаус», ИНН 7709751313, erid:2W5zFKAB23A