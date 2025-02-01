Flydigi B7 обзор умного кулера для смартфона…

Поставляется в компактной коробке из картона. На ее боковой стороне напечатан QR-код со ссылкой на загрузку программного обеспечения. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя на русском языке.
Крепится на корпусе с помощью подпружиненных лапок. Поддерживаются смартфоны с шириной от 70 до 86 мм и толщиной до 9.5 мм.
Сам кулер компактный и легкий. Вес 95 граммов, размер 61х27 мм. Установленным заметно не ухудшает эргономику смартфона.
С внутренней стороны нанесено прорезиненное покрытие. Оно не только предотвратит смещение во время игры или работы, но и сохранит облик смартфона без риска появления царапин.
На внешней его стороне решетка, используемая для отвода теплого воздуха. По периметру световая индикация, визуализирующая активный режим работы.
Внутри корпуса радиальный металлический радиатор с оребрением. В центре 41 мм вентилятор с максимальной скоростью вращения до 5500 оборотов в минуту.
Питание на Flydigi B7 подается через разъем USB-C. С учетом того что сейчас не только Android смартфоны, но iPhone используют этот тип интерфейса, запитать можно будет прямо с телефона. Дома же можно питание брать с адаптера или PowerBank.
На боковой грани компактная механическая кнопка, отвечающая за включение кулера.
В настройках можно выбрать между тихим и производительным режимом. Управлять подсветкой. Провести обновление прошивки. Максимальный режим потребует подачу питания через адаптер от 30 Вт и выше.
Есть несколько вариантов режима: интеллектуальный с умной оценкой температуры, продвинутый режим с расширенным набором параметров, фиксированная частота вращения.
Для подсветки можно изменить скорость мерцания и ее яркость.
В нем используется запатентованная технология FlyOC с интеллектуальным охлаждением. Оценивая температуру крышки увеличивается или уменьшается скорость вращения, удерживая на уровне 25 градусов. Отводить он может до 27 Вт рассеиваемой мощности.