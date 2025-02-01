Flydigi B7 обзор умного кулера для смартфона…

Любая презентация смартфона, независимо от платформы, сопровождается красивыми слайдами, рассказывающими в красках о росте производительности. Процессоры становятся мощнее, техпроцессы тоньше, но в условиях ограниченного пространства корпуса наблюдаются проблемы с нагревом при запуске ресурсоемких приложений и игр. Изучаемый сегодня кулер Flydigi B7 поддерживает интеллектуальный контроль температуры охлаждения смартфона.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из картона. На ее боковой стороне напечатан QR-код со ссылкой на загрузку программного обеспечения. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

У производителя доступно несколько вариаций охлаждения для смартфона, использующих разных способ крепления на смартфоне. Есть с MagSafe, у нас же универсальный вариант с телескопическим крепежом.

Крепится на корпусе с помощью подпружиненных лапок. Поддерживаются смартфоны с шириной от 70 до 86 мм и толщиной до 9.5 мм.

Сам кулер компактный и легкий. Вес 95 граммов, размер 61х27 мм. Установленным заметно не ухудшает эргономику смартфона.

С внутренней стороны нанесено прорезиненное покрытие. Оно не только предотвратит смещение во время игры или работы, но и сохранит облик смартфона без риска появления царапин.

На внешней его стороне решетка, используемая для отвода теплого воздуха. По периметру световая индикация, визуализирующая активный режим работы.

Внутри корпуса радиальный металлический радиатор с оребрением. В центре 41 мм вентилятор с максимальной скоростью вращения до 5500 оборотов в минуту.

Питание на Flydigi B7 подается через разъем USB-C. С учетом того что сейчас не только Android смартфоны, но iPhone используют этот тип интерфейса, запитать можно будет прямо с телефона. Дома же можно питание брать с адаптера или PowerBank.

На боковой грани компактная механическая кнопка, отвечающая за включение кулера.

Софт

Важной составляющей этого устройства является программное обеспечение с интеллектуальным управлением охлаждением смартфона. На стартовом экране выводится статус подключения и текущая температура радиатора.

В настройках можно выбрать между тихим и производительным режимом. Управлять подсветкой. Провести обновление прошивки. Максимальный режим потребует подачу питания через адаптер от 30 Вт и выше.

Есть несколько вариантов режима: интеллектуальный с умной оценкой температуры, продвинутый режим с расширенным набором параметров, фиксированная частота вращения.

Для подсветки можно изменить скорость мерцания и ее яркость.

Тесты

Тестирование велось со смартфоном iPhone 15 Pro Max, это первый флагман Apple с разъемом USB-C и здесь Flydigi B7 можно запитывать прямо со смартфона. Это не ограничивает возможности эксплуатации только помещения с наличием розетки под рукой. При этом сценарии не ограничиваются только играми, современные смартфоны склонны перегреву при съемке видео в высоком разрешении. Для нас это было актуальнее и с задачей своей кулер справляется хорошо.

В нем используется запатентованная технология FlyOC с интеллектуальным охлаждением. Оценивая температуру крышки увеличивается или уменьшается скорость вращения, удерживая на уровне 25 градусов. Отводить он может до 27 Вт рассеиваемой мощности.

Итоги

Flydigi B7 позволит изящно и просто решить вопрос перегрева смартфона во время игр, работы с ресурсоемкими приложениями и при съемке видео в 4К-разрешении. Компактные габариты, питание от USB-C, универсальное крепление, управление через приложение.