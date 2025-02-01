Flydigi B7 обзор умного кулера для смартфона

Любая презентация смартфона, независимо от платформы, сопровождается красивыми слайдами, рассказывающими в красках о росте производительности. Процессоры становятся мощнее, техпроцессы тоньше, но в условиях ограниченного пространства корпуса наблюдаются проблемы с нагревом при запуске ресурсоемких приложений и игр. Изучаемый сегодня кулер Flydigi B7 поддерживает интеллектуальный контроль температуры охлаждения смартфона.

Flydigi B7

Комплектация

Flydigi B7

Поставляется в компактной коробке из картона. На ее боковой стороне напечатан QR-код со ссылкой на загрузку программного обеспечения. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя на русском языке.

Flydigi B7

Внешний вид

У производителя доступно несколько вариаций охлаждения для смартфона, использующих разных способ крепления на смартфоне. Есть с MagSafe, у нас же универсальный вариант с телескопическим крепежом.

Flydigi B7

Крепится на корпусе с помощью подпружиненных лапок. Поддерживаются смартфоны с шириной от 70 до 86 мм и толщиной до 9.5 мм.

Flydigi B7

Сам кулер компактный и легкий. Вес 95 граммов, размер 61х27 мм. Установленным заметно не ухудшает эргономику смартфона.

Flydigi B7

С внутренней стороны нанесено прорезиненное покрытие. Оно не только предотвратит смещение во время игры или работы, но и сохранит облик смартфона без риска появления царапин.

Flydigi B7

На внешней его стороне решетка, используемая для отвода теплого воздуха. По периметру световая индикация, визуализирующая активный режим работы.

Flydigi B7

Внутри корпуса радиальный металлический радиатор с оребрением. В центре 41 мм вентилятор с максимальной скоростью вращения до 5500 оборотов в минуту.

Flydigi B7

Питание на Flydigi B7 подается через разъем USB-C. С учетом того что сейчас не только Android смартфоны, но iPhone используют этот тип интерфейса, запитать можно будет прямо с телефона. Дома же можно питание брать с адаптера или PowerBank.

Flydigi B7

На боковой грани компактная механическая кнопка, отвечающая за включение кулера.

Flydigi B7

Софт

Важной составляющей этого устройства является программное обеспечение с интеллектуальным управлением охлаждением смартфона. На стартовом экране выводится статус подключения и текущая температура радиатора.

Flydigi B7

В настройках можно выбрать между тихим и производительным режимом. Управлять подсветкой. Провести обновление прошивки. Максимальный режим потребует подачу питания через адаптер от 30 Вт и выше.

Flydigi B7

Есть несколько вариантов режима: интеллектуальный с умной оценкой температуры, продвинутый режим с расширенным набором параметров, фиксированная частота вращения.

Flydigi B7

Для подсветки можно изменить скорость мерцания и ее яркость.

Flydigi B7

Тесты

Тестирование велось со смартфоном iPhone 15 Pro Max, это первый флагман Apple с разъемом USB-C и здесь Flydigi B7 можно запитывать прямо со смартфона. Это не ограничивает возможности эксплуатации только помещения с наличием розетки под рукой. При этом сценарии не ограничиваются только играми, современные смартфоны склонны перегреву при съемке видео в высоком разрешении. Для нас это было актуальнее и с задачей своей кулер справляется хорошо.

Flydigi B7

В нем используется запатентованная технология FlyOC с интеллектуальным охлаждением. Оценивая температуру крышки увеличивается или уменьшается скорость вращения, удерживая на уровне 25 градусов. Отводить он может до 27 Вт рассеиваемой мощности.

Flydigi B7

Итоги

Flydigi B7 позволит изящно и просто решить вопрос перегрева смартфона во время игр, работы с ресурсоемкими приложениями и при съемке видео в 4К-разрешении. Компактные габариты, питание от USB-C, универсальное крепление, управление через приложение.
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Flydigi B7 обзор умного кулера для смартфонаFlydigi B7 обзор умного кулера для смартфона
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