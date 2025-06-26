Обзор Digma DGPF10E. Внешний аккумулятор для ноутбука и смартфон с PD 45W и QC 3.0

Внешнее исполнение лаконичное. На лицевой стороне нанес логотип бренда и информация по поддерживаемой мощности зарядки 45 Вт.
Форма у него удобна для ношения в кармане летней рубашки или шорт. Поместится даже в маленькую дамскую сумку. Все это позволит не задумываясь брать с собой не только в дальние поездки, но и держать всегда с собой под рукой.
На боковой грани механическая кнопка включения, она не выступает заметно за пределы плоскости корпуса, исключая случайные нажатия при ношении в кармане или сумке. При этом важно отметить, что аккумулятор автоматически отключается при отсутствии нагрузки.
У Digma DGPF10E два разъема. Это полноразмерный USB-A с поддержкой Quick Charge 3.0 и USB-C с PowerDelivery 45 Вт. Последний также работает для восстановления заряда самого аккумулятор. Удобно, подобный тип разъема и зарядки сейчас распространены у смартфонов, планшетов и ноутбуков. Между разъемами цифровой дисплей, на него выводится наглядно информация по текущему заряду.
Здесь многоуровневая защита как подключаемых устройств, так и самого аккумулятора. Есть защита от короткого замыканий, перегрева. Автоматически подбирается оптимальный тип зарядки. Поддерживается Quick Charge 3.0, распространённый вариант среди смартфонов, особенно на платформе Qualcomm, а также Power Delivery до 45 Вт в технике Apple.
Аккумулятор позволяет заряжать ноутбуки и при этом быстро. Достаточно подключить USB-C ноутбука к Digma DGPF10E и зарядка стартует. Проверяли с Macbook Pro и ноутбуком Gigabyte на Windows. Емкость в 10 000 мАч заметно увеличит время работы без необходимости подключения к розетке. Можно подключать сразу два устройства и проводить их зарядку одновременно.