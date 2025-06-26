Обзор Digma DGPF10E. Внешний аккумулятор для ноутбука и смартфон с PD 45W и QC 3.0

Лето располагает к тому чтобы проводить больше времени вне дома, прекрасное время, но современный ритм жизни делает нас привязанным к носимым устройствам. Изучаемый сегодня внешний аккумулятор Digma DGPF10E помимо большого объема, поддерживает высокую скорость зарядки, а также возможность зарядки не только смартфонов и планшетов, но и ноутбуков. За последнее время стандарт быстрой зарядки PowerDelivery получает повсеместное распостранение в ноутбуках разного ценового сегмента, как недорогих, так и игровых станций.

Комплектация

Компактная коробка с подробной информацией по аккумулятору, внутри которой он зафиксирован на подложке из прозрачного пластика. Комплект включает руководство пользователя и кабель.

Обзор Digma DGPF10E

Внешний вид

Корпус выполнен из алюминиевого сплава, окрашенного в черный цвет с эффектом металлических блесток. Металл в отличие от пластика дает преимущество в прочности и долговечности.

Обзор Digma DGPF10E

Внешнее исполнение лаконичное. На лицевой стороне нанес логотип бренда и информация по поддерживаемой мощности зарядки 45 Вт.

Обзор Digma DGPF10E

Форма у него удобна для ношения в кармане летней рубашки или шорт. Поместится даже в маленькую дамскую сумку. Все это позволит не задумываясь брать с собой не только в дальние поездки, но и держать всегда с собой под рукой.

Обзор Digma DGPF10E

На боковой грани механическая кнопка включения, она не выступает заметно за пределы плоскости корпуса, исключая случайные нажатия при ношении в кармане или сумке. При этом важно отметить, что аккумулятор автоматически отключается при отсутствии нагрузки.

Обзор Digma DGPF10E

У Digma DGPF10E два разъема. Это полноразмерный USB-A с поддержкой Quick Charge 3.0 и USB-C с PowerDelivery 45 Вт. Последний также работает для восстановления заряда самого аккумулятор. Удобно, подобный тип разъема и зарядки сейчас распространены у смартфонов, планшетов и ноутбуков. Между разъемами цифровой дисплей, на него выводится наглядно информация по текущему заряду.

Тесты

Емкость внешнего аккумулятора составляет 10 000 мАч, при подобных габаритах – отличные показатели, инженеры совместили компактные габариты и высокую емкость. Согласно проведенной серии зарядок и разрядок у этой модели высокий КПД. При продолжительном сеансе зарядки или разрядки корпус аккумулятора заметно не нагревался и тут еще одно преимущество металла, он эффективно рассеивает тепло, не задерживая его внутри корпуса.

Обзор Digma DGPF10E

Здесь многоуровневая защита как подключаемых устройств, так и самого аккумулятора. Есть защита от короткого замыканий, перегрева. Автоматически подбирается оптимальный тип зарядки. Поддерживается Quick Charge 3.0, распространённый вариант среди смартфонов, особенно на платформе Qualcomm, а также Power Delivery до 45 Вт в технике Apple.

Обзор Digma DGPF10E

Аккумулятор позволяет заряжать ноутбуки и при этом быстро. Достаточно подключить USB-C ноутбука к Digma DGPF10E и зарядка стартует. Проверяли с Macbook Pro и ноутбуком Gigabyte на Windows. Емкость в 10 000 мАч заметно увеличит время работы без необходимости подключения к розетке. Можно подключать сразу два устройства и проводить их зарядку одновременно.

Итоги

Digma DGPF10E – полезный аксессуар, который можно всегда носить с собой, позволяя не задумываться о разряженном аккумуляторе на смартфоне, наушниках и ноутбуке. Компактные габариты в корпусе из алюминиевого сплава, поддержка быстрой зарядки QC 3.0 и PD 45 Вт, наглядное отображение оставшегося заряда, многоуровневая защита.
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