Батарейки АА и ААА это какие пальчиковые или мизинчиковые: размер, фото

Их легко спутать на полке в магазине. Оба вида батареек нужны почти одинаково часто, например, АА или пальчиковые мы покупаем в пульт от телевизора и тут же ААА мизинчиковые — к тонометру или электрической зубной щетке. Это самые ходовые источники питания в мире! Рассмотрим их ключевые характеристики и основные различия. На что обращать внимание при выборе, и какие батарейки АА и ААА покупать, чтобы они служили максимально долго, безопасно для пользователя и окружающей среды.

Фото батарейки АА (пальчиковые) и ААА (мизинчиковые), производитель GENERIS, есть на Wildberries

Форма и размеры батареек АА и ААА

По размеру АА длиннее и объемнее. ААА — меньше. Можно сказать, это мини-версия АА.

Размеры “пальчиковых” батареек AA

Стандартный диаметр батарейки АА — 14,5 мм, длина — 50,5 мм. У разных производителей размер может чуть варьироваться в долях миллиметра, но настолько незначительно, что это не должно мешать элементу питания вставать в предназначенный для него отсек.

Размеры “мизинчиковых” батареек AAA

Диаметр — 10,5 мм, длина — 44,6 мм. Эдакая уменьшенная версия батареек формата АА.

Пальчиковые и мизинчиковые батарейки не являются взаимозаменяемыми! Причины:

Разница в размерах. Пальчиковые не влезут в отсек для мизинчиковых. ААА будут «болтаться» там, где должны быть АА и не состыкуются с электродами устройства. Разная мощность. У мизинчиковых она ниже, и устройство с ними, если рассчитано на пальчиковые, либо не будет работать, либо быстро разрядится. А если, наоборот, превысить мощность — быстро выведется из строя. О мощности — ниже.

Все современные батарейки АА и ААА — пальчиковые и мизинчиковые — цилиндрические. Это повелось со времени изобретения в конце XVIII–XIX века первых, еще несовершенных, непривычных современному человеку элементов питания и экспериментов с ними. Когда уже в XX веке промышленные компании начали выпускать к электроприборам маленькие батарейки (те самые АА и ААА), производственные процессы были оптимизированы под выпуск именно такой формы. Получился круговорот — какие бы новые устройства ни разрабатывались, если они могли обслуживаться элементами питания с буквой «А», то делались именно под них.

Как оказалось:

Цилиндрическую форму выпускать проще. Конструкция универсальна, технология изготовления и сборки годами отработана и автоматизирована, смежные производства электроприборов ориенированы на нее. Так зачем что-то менять?

Округлый корпус прочнее. Благодаря равномерному распределению давления, способен выдерживать более сильные нагрузки, чем, например, прямоугольный, устойчивее к внешним воздействиям — сжатию и/или точечным ударам.

Такие элементы питания удобно держать в руке, вставлять в отсек для батареек и доставать.

Наконец, в самих приборах использование батареек-цилиндриков позволяет оптимизировать пространство.

Очевидно: ласковые названия — пальчиковые и мизинчиковые прижились из-за отдаленного сходства батареек с пальцами, и это на самом деле удобно: в любой торговой точке с первого взгляда сразу понятно: какие батарейки — ААА или АА перед тобой, пальчиковые или мизинчиковые, т. к. мизинец тоньше и короче.

А вот сама буква «А», двойная или тройная, как обязательный элемент маркировки пошла от американской системы. Поскольку первые подобные батарейки начали выпускать в США, название стало общепринятым. В СССР, например, для обозначения пальчиковых батареек долго существовал номер 316, но со временем и наши соотечественники приняли мировую практику.

Независимо от размера с батарейками следует обращаться осторожно! Не класть возле открытых источников огня, не оставлять на солнце, не носить и не хранить в распечатанном виде вместе с ценными вещами и документами.

Некачественные элементы питания легко могут протечь или даже взорваться от жары при неправильном использовании. Таких, к сожалению, сейчас на рынке много. Даже известное имя на упаковке — не гарантия безопасности. Популярные бренды, которые были на слуху до 2022 года, из России ушли, под их именами остались, в основном, подделки. Лучше переориентироваться на покупку качественных вариантов, которые 100% легальны в нашей стране. Например, батарейки GENERIS, чью официальную продукцию можно заказать на маркетплейсах.

Некоторые «лайфхакеры», чтобы продлить срок службы использованной батарейки, сплющивают ее плоскогубцами — «выжать» остатки заряда. Не делайте так! Если вы часто используете прибор, от которого может зависеть здоровье или жизнь, например, глюкометр на батарейках, носите запасной комплект. И всегда покупайте качественные батарейки, которые не подведут.

Емкость и мощность батареек типа АА и ААА

Что такое емкость пальчиковой или мизинчиковой батарейки? Это количество электрического заряда, которое элемент питания может обеспечить за какие-то определенные промежутки времени, например, часы. Общепринятые единицы измерения емкости — в миллиампер-часах (мАч) или (ампер-часах Ач). Чем больше емкость, тем дольше будет питать батарея.

Принцип работы можно сравнить с топливным баком в машине. Чем бак объемнее, тем реже нужно заправляться. Соответственно, батарейка с более высокой емкостью должна прослужить дольше.

Обратите внимание! Использование батареек (в первую очередь АА, но к ААА тоже относится) слишком большой емкости для маломощного устройства не всегда эффективно и безопасно. Все равно, что использовать огромный топливный бак для маленького автомобиля. Может привести к перегрузке, нагреву, короткому замыканию или выходу из строя вашего пылесоса для клавиатуры, мини-капучинатора или калькулятора.

Что делать? Выбирайте аккумулятор, соответствующий потребностям электроприбора.

Где смотреть емкость пальчиковой или мизинчиковой батарейки?

Это значение, как правило, указывается мелким шрифтом на самих элементах питания и заводской упаковке вместе с другой полезной информацией и характеристиками: АА или ААА, какие параметры напряжения, имя производителя, как утилизировать после использования и т. д.

Однако емкость — не единственная характеристика, влияющая на работу. Две батарейки с одинаковым значением Ач могут быть разными из-за других параметров. В первую очередь — мощности. А она зависит от типа элемента питания.

Одноразовые батарейки АА и ААА представлены в продаже, в основном, двумя типами:

1. Щелочные или алкалайновые (от английского слова alkaline — щелочной). По стандарту Международной электротехнической комиссии — LR6.

Самые распространенные — благодаря доступной цене и одновременно хорошей энергоемкости и производительности. Электролит (проводник электрического заряда для создания тока) в них — щелочное соединение. Отсюда название. Эти же батарейки считаются самыми безопасными, т. к. химические элементы в составе очень редко даже в чрезвычайных обстоятельствах вроде нагрева или физических повреждений вступают в нежелательные реакции. Поэтому батарейки GENERIS — щелочные. Производитель заботится о потребителе и окружающей среде.

2. Солевые (по МЭК R6).

Называются так из-за используемого в качестве электролита раствора соли (чаще всего это хлорид аммония). Сегодня это основной «конкурент» щелочных элементов питания, т. к. намного дешевле. Однако емкость у таких батареек небольшая, поэтому они недолговечные, быстро разряжаются. Зато, и не жалко выбросить. И появились они на рынке раньше, в отсутствие альтернатив стали популярны и продолжают таковыми оставаться больше по инерции.

3. Аккумуляторные батарейки АА и ААА.

В отдельную группу выделим перезаряжаемые источники питания: литий-ионные и никелевые. Они также выпускаются в форматах АА и ААА, это фактически аккумуляторы, заряжаются от сети, а в данной статье мы, в основном, рассматриваем какие бывают пальчиковые и мизинчиковые батарейки без подзарядки.

Емкость батареек AA

Если сравнить солевые и щелочные варианты пальчиковых батареек, то при одинаковом напряжении 1,5 V в первом варианте значение мАч будет 550-1500 (в зависимости от производителя), а во втором — 1000-3000 мАч. Щелочные лидируют с большим отрывом.

Конечно, есть устройства, где высокая энергоемкость не так важна. Например, калькулятор или бытовые часы без дополнительных функций. Но для большинства современных электроприборов она критична. Никто ведь не хочет, чтобы в самый ответственный момент прямо во время работы отказал эпилятор, потому что батарейки к нему были «слабенькие». Или перед важной встречей не зазвонил будильник (или зазвонил, но тихо — на сколько хватило остатка заряда). Еще несколько лет назад многие цифровые фотоаппараты-мыльницы поддерживали работу на батарейках АА. Без них можно было пропустить удачный кадр.

Емкость батареек AAA

Аналогично для мизинчиковых. В «слабых» солевых энергоемкость 540 мАч. В щелочных же — 1000 (иногда выше).

Устройства для ААА, как мы уже говорили, относятся к маломощных. От них реже ждут бесперебойной работы. Скажем, детская игрушка на батарейках разрядится без последствий, разве что ребенок расстроится. Но все же вариантов, когда их работа критична, предостаточно: фонарик в темной местности, радиоприемник там, где не ловит телефон и нет Wi-Fi, тонометр, когда нужно срочно измерить давление и т. д.

Напряжение батареек AA и AAA — 1.5 v

Новые щелочные и солевые батарейки AA и AAA выдают напряжение — 1,5 вольта. В аккумуляторах же напряжение ниже — 1,25 в.

Каждый электроприбор рассчитан на определенное напряжение. Понижение приводит к уменьшению производительности, т. е. сначала устройство не отключается, но начнет работать медленнее, некорректно. Собственно, это первый и последний звоночек, когда вы без замеров вольтметром можете понять, что батарейку пора менять (а аккумуляторную заряжать). Ждать, пока она «умрет» совсем — не нужно. Когда напряжение в ходе эксплуатации батарейки снижается до 1-0,9 вольта, батарейка перестает работать и устройство отключается.

Вес батареек и материалы

Параметр, который рядовой потребитель обычно не учитывает, специально не взвешивает: какая батарейка АА или ААА тяжелее, а если берет оба варианта в руку, разницу не ощущает, хотя мизинчиковые весят меньше.

В основном, вес элемента питания зависит от материала корпуса. Как правило, используется металл (цинк, сталь), чем он тяжелее, тем больше батарейка. Но напомним значения измеряются в граммах, навскидку определить непросто.

Вес батареек AA

Варьируется в зависимости от типа, но обычно составляет от 15 до 25 г. Щелочные тяжелее — около 20-25 г в среднем. Литиевые легче — 15 г + иногда еще 2-3 г.

Вес батареек AAA

Из-за маленького размера, несмотря на такой же металлический корпус, как у пальчиковых, вес мизинчиковых батареек еще меньше — около 10-12 г.

Области применения

От пультов к ТВ до тонометров, от косметических приборов и игрушек до умных гаджетов — пальчиковые и мизинчиковые элементы питания мы можем встретить в повседневной жизни буквально везде. В последние годы многие приборы выпускаются в комплекте с несменяемыми аккумуляторами, которые заряжаются от сети, но батарейки пока позиций не сдают и еще долго будут оставаться в топе. Кроме того, они всегда пригодятся в не очень современных, но любимых, проверенных вещах, например, детских игрушках, фонариках (а они нужны всем в дороге, в гараже, и во время отключения электричества).

AA батарейки

Обязательная составляющая любого аварийного комплекта: фонарики, радиоприемники, рации и прочее — всё, без чего не выжить в условном лесу.

Основные устройства для пальчиковых элементов питания: компьютерные мыши, фонарики, игрушки, медицинские приборы (тонометры, глюкометры) и косметические (бытовые УЗ-скалеры для зубов, лампы для сушки лака, электрические зубные щетки), игрушки. Последние, конечно, нужно использовать только под присмотром взрослых. Случаев, когда дети разбирали двигающуюся и поющую игрушку и пробовали батарейки на зуб, к сожалению, хватает.

AAA батарейки

Можно подумать, что ААА не такие универсальные, ведь они подходят для устройств с низким потреблением энергии (например, датчик движения, беспроводная мышь). Но в современном мире это скорее условная характеристика. Теоретически несколько мизинчиковых в одном приборе превзойдут по сроку службы одну пальчиковую. Поэтому многое зависит от производителя, какие батарейки АА или ААА он «заложил» для своего продукта: пульта дистанционного управления, игровой приставки, часов, игрушек и т. д., и т. п.

Сколько хранятся батарейки, долговечность и срок службы

Приведенные выше характеристики влияют на то, сколько времени проработает батарейка. Но не только. Внешние условия имеют большое значение для всех типов АА и ААА, равно как и других элементов питания.

Температура. На холоде батарейки быстрее разряжаются. Но и при слишком высоких температурах, нагревании тоже рискуют потерять заряд, т. к. в жару в них может начаться химическая реакция. Оптимальная «вилка» для работы и хранения большинства элементов питания +5 — +30 °C

Влажность. Повышенная — не полезна. Ржаветь сами по себе батарейки не будут — не тот металл, но у них могут отойти защитные пленки. А если влага попадет в устройство, куда помещены элементы питания, они станут разрушаться вместе.

Эксплуатация. Чем чаще и дольше использовать батарейки, тем быстрее они выйдут из строя. Это относится даже не к длительной работе, а, например, к постоянному нажатию «вкл.» и «выкл.» В момент включения заряда расходуется больше.

Наконец, для срока службы имеет значение самозаряд батареек. Если батарейка не используется, а просто хранится, то в это время все равно потихоньку разряжается. За несколько месяцев это неощутимо, но за годы может набежать приличная потеря энергии. Поэтому так важно не покупать и не использовать элементы питания с истекающим и тем более истекшим сроком годности. Есть риск, что в ответственный момент они подведут

На что обращать внимание при выборе батареек АА и ААА

В условиях санкций, когда часть брендов на российском рынке больше не представлена, на одно из первых мест для покупателя выходит оригинальность товара и производитель — надежный, легальный. В отличие от разных раскрученных и ушедших из России брендов батареек, бренд GENERIS STREAM официально работает в России, батарейки GENERIS (“Дженерис”) представлены на маркетплейсах от производителя. Значит, нужно запомнить батарейки GENERIS и покупать (а лучше заказывать на WB без дилеров-посредников) именно эту продукцию.

Щелочные GENERIS качественные, мощные, безопасные — никогда не протекают и не окисляются.

Размер и форма у АА или ААА стандартны, тут сюрпризов не будет. Напряжение, напомним, 1,5 V. А вот мощность (чем она выше, тем дольше прослужит батарейка), тип (щелочная или солевая, первая долговечнее и безопаснее) и связанная с ним энергоемкость имеют большое значение. Ищите эти данные на упаковке и теле батарейки. Отзывы. На Wildberries есть отзывы покупателей, которые помогут отличить подделку от оригинала, найти добросовестного поставщика. Ну и, наконец, остается не перепутать какие вы покупаете батарейки для конкретного устройства: АА или ААА. С подобной комичной ситуацией сталкивался, наверное, каждый. Впрочем, это не мешает заказать оба варианта про запас. Ведь батарейки GENERIS держат заряд 10 лет!

Автор: агентство Exiterra.ru Digital Agency