Выбираем зарядник и кабели для смартфона, планшета и ноутбука

Это двухметровый кабель с цифровым дисплеем, отображающим мощность зарядки, зарядник с двумя разъемами мощностью 25 Вт и кабель в тканевой оплетке, а также мощный зарядник мощностью 65 Вт.
Качество исполнения на высоком уровне. Кабель с защитной нейлоновой оплеткой белого цвета, не запутывается и устойчив к излому. На кабеле зафиксирована нейлоновая стяжка, позволяющая стянуть лишнюю длину и упростить перевозку.
Места соединения с коннекторами усилены и защищены. На одном из них нанесен логотип бренда, а на втором цифровой дисплей, выводящий в реальном времени информацию по текущей мощности зарядки и активную работу протокола PowerDelivery.
В коннекторах установлен чип, продлевающий срок службы батареи и уменьшающий автоматически подачу тока при высоком заряде аккумулятора.
Помимо зарядки с помощью кабеля Philips DLC9102W можно передавать данные со скоростью до 480 мбит/с. Также протестировали для передачи изображения на монитор, работало все корректно.
Комплект включает также карточку с отображением данных по выходной мощности. По разъему USB-C выдает 25 Вт, на USB-A максимально до 18 Вт, при задействовании сразу двух суммарная мощность будет составлять 25 Вт.
Поставляется в коробке, оформленной в характерной для производителя цветовой схеме. На лицевой данные по мощности, поддерживаемым технологиям и доступным интерфейсам. Внутри пластиковая подложка, фиксирующая адаптер и защищающая при перевозке. На комплектной карточке описаны варианты задействования разъемов и выдаваемая по ним мощность.
Выполнен в корпусе из белого пластика. По габаритам немногим больше, чем рассмотренный ранее адаптер. Но и набора разъемов тут тоже больше, это два USB-C и один USB-A.
Технология GaN, предлагает высокую мощность, но сохраняет компактность габаритов. Используется в нем нитрид галия, который также положительно влияет на температурные режимы работы, улучшая теплоотдачу. Есть защита от короткого замыкания и перегрузки.