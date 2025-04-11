Выбираем зарядник и кабели для смартфона, планшета и ноутбука

Если изначально отсутствие в комплекте с iPhone зарядного устройства воспринималось крайне негативно и служило поводом насмешек со стороны конкурентов. То сейчас под видом заботы об экологии это приходит в недорогой сегмент и зарядное устройство покупать приходится даже владельца Android смартфонов. В сегодняшней подборке мы рассмотрим несколько вариантов зарядников и качественных кабелей, которые можно использовать со смартфонами, планшетами и ноутбуками.

Это двухметровый кабель с цифровым дисплеем, отображающим мощность зарядки, зарядник с двумя разъемами мощностью 25 Вт и кабель в тканевой оплетке, а также мощный зарядник мощностью 65 Вт.

Philips DLC9102W

Поставляется в компактной коробке из плотного картона. На ее лицевой стороне пометка по поддержке протокола PowerDelivery 3.0 и 4.0, длине в 2 метра и современном интерфейсе USB-C.

Качество исполнения на высоком уровне. Кабель с защитной нейлоновой оплеткой белого цвета, не запутывается и устойчив к излому. На кабеле зафиксирована нейлоновая стяжка, позволяющая стянуть лишнюю длину и упростить перевозку.

Места соединения с коннекторами усилены и защищены. На одном из них нанесен логотип бренда, а на втором цифровой дисплей, выводящий в реальном времени информацию по текущей мощности зарядки и активную работу протокола PowerDelivery.

В коннекторах установлен чип, продлевающий срок службы батареи и уменьшающий автоматически подачу тока при высоком заряде аккумулятора.

Philips DLP2560DW

Помимо зарядки с помощью кабеля Philips DLC9102W можно передавать данные со скоростью до 480 мбит/с. Также протестировали для передачи изображения на монитор, работало все корректно.Комплект из зарядного устройства и кабеля Philips DLP2560DW поставляется в коробке из плотного картона, внутри которой зафиксированы на подложке из прозрачного пластика.

Philips DLP6333CW

Комплект включает также карточку с отображением данных по выходной мощности. По разъему USB-C выдает 25 Вт, на USB-A максимально до 18 Вт, при задействовании сразу двух суммарная мощность будет составлять 25 Вт.Кабель с резиновой оплеткой белого цвета, длина 1.2 метра. Защищен от изломов, перегрева и перенапряжения. Есть нейлоновая стяжка. Поддерживает технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и PowerDelivery. Подойдет для смартфонов и планшетов. За счет компактности станет хорошим выбором для поездок.Для зарядки Macbook и ультрабуков на Windows нужно устройство помощнее. Как пример, Philips DLP6333CW поддерживает эту технологию, а также Quick Charge 3.0 и PowerDelivery. 65 Вт достаточно для стабильной и быстрой зарядки ноутбуков, а также даст преимущество в скорости с целым рядом ноутбуков и смартфонов.

Поставляется в коробке, оформленной в характерной для производителя цветовой схеме. На лицевой данные по мощности, поддерживаемым технологиям и доступным интерфейсам. Внутри пластиковая подложка, фиксирующая адаптер и защищающая при перевозке. На комплектной карточке описаны варианты задействования разъемов и выдаваемая по ним мощность.

Выполнен в корпусе из белого пластика. По габаритам немногим больше, чем рассмотренный ранее адаптер. Но и набора разъемов тут тоже больше, это два USB-C и один USB-A.

Технология GaN, предлагает высокую мощность, но сохраняет компактность габаритов. Используется в нем нитрид галия, который также положительно влияет на температурные режимы работы, улучшая теплоотдачу. Есть защита от короткого замыкания и перегрузки.