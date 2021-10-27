Amazfit провел масштабное исследование и пришел к выводу, что россияне слишком мало занимаются спортом

Amazfit, один из ведущих мировых брендов на рынке носимых устройств, выяснил, насколько физически активны российские пользователи умных часов серий Amazfit Bip, Neo, T-Rex, Stratos а также GTR и GTS первого и второго поколений.

Компания Huami, которой принадлежит бренд Amazfit, собрала и проанализировала анонимные данные о спортивной активности и пульсе 1 254 340 российских пользователей. Умные часы фиксируют результаты тренировок (от 50 до 90 встроенных спортивных режимов) и отображают данные в мобильном приложении Zepp, к которому привязаны все гаджеты бренда. Это повышает мотивацию и эффективность занятий спортом. Пользователи могут отслеживать свою ежедневную физическую активность и поддерживать ее на высоком уровне для здоровья и долголетия.

«Физическая активность вносит свой вклад в профилактику и лечение неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет, уменьшает симптомы депрессии и тревоги, улучшает навыки мышления, обучения и критической оценки, — говорят эксперты Всемирной организации здравоохранения. — Можно было бы предотвратить до 5 млн смертей в год, если бы население мира было физически более активным».

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), взрослому человеку необходима физическая активность продолжительностью не менее 150 минут в неделю, и интенсивность нагрузки должна быть разной. Речь идет о быстрой ходьбе, плавании, езде на велосипеде, танцах, а также о беге и аэробике.

При этом полученные Amazfit данные показали, что россияне недостаточно активно занимаются спортом: суммарная продолжительность тренировок в неделю меньше рекомендуемой ВОЗ нормы. Самым популярным видом спорта в России является ходьба — ее предпочитают более трети пользователей умных часов Amazfit.

По данным Amazfit, в России средняя продолжительность одной тренировки в июне 2021 года составила 1 час 7 минут, и с начала года этот показатель почти не изменился. При этом в среднем россияне занимаются спортом 1,85 раза в неделю. Это значит, что среднестатистический житель страны тратит на тренировки примерно 124 минуты в неделю.

Самые популярные виды спорта у пользователей устройств Amazfit в РФ:

ходьба — 34,8%;

велоспорт на открытом воздухе — 27%;

бег в помещении — 7%;

плавание в бассейне — 6%.

Эти данные коррелируют с результатами недавнего опроса ВЦИОМ, опубликованными в апреле 2021 года.

Отсутствие умеренной или интенсивной физической активности является основной причиной многих патологий. Малоподвижный образ жизни приводит к сердечным приступам, инсультам, атеросклерозу, диабету 2 типа, ожирению, депрессии и другим серьезным заболеваниям.

“Для адекватного функционирования всех органов и систем человеку просто необходимо движение! Для этого необязательно идти в зал. Нужно просто проанализировать свой стандартный день, чтобы понять, как можно сделать его более физически активным.” - отмечает Виктория Старосветская, кардиолог, член Европейского Кардиологического Сообщества. И рекомендует простые полезные привычки, которые достаточно ввести в распорядок для поддержания здоровья:

преодолевать путь от дома до офиса пешком либо на велосипеде;

выходить на пробежку хотя бы пару раз в неделю;

если вынуждены ездить на работу на машине, парковаться подальше от офиса;

ходить по лестнице, а не ездить на лифте;

в обеденный перерыв выбирать удаленные от офиса кафе и устраивать прогулку после приема пищи;

после каждого часа работы делать 3-5-минутные перерывы с разминкой и ходьбой по коридору.

В процессе важно следить за физическим состоянием, в чем всегда готовы помочь смарт-часы Amazfit. Они будут вести учет активности и предоставлять данные о результатах.

Amazfit продолжит изучение показателей, анонимно передаваемых портативными гаджетами бренда, чтобы помогать пользователям вести здоровый образ жизни и заботиться о своем организме.