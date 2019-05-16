Amazon Fire 7 стоит 50 баксов

Компания Amazon некоторое время назад выпустила в продажу свой новый планшет Amazon Fire 7, который многим показался странным устройством. Дело в том, что стоит эта новинка всего 50 долларов и многие думали, что с этого планшета просто не получится заработать хоть какие-то деньги. Однако, в компании Amazon все отлично понимают. Они продают планшет, даже его новую более мощную версию, по заниженной стоимости, чтобы привлечь больше пользователей. А потом они продают этим пользователям свои сервисы и тем самым отбивают деньги, которые компания теряет при продаже одной единицы продукта. Так что если вы хотите действительно дешевый планшет, то Amazon Fire 7 вам идеально подойдет, но будьте готовы тратить деньги на подписку.