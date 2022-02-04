Amazon интегрировала Alexa в автомобили Land Rover

На этой неделе Jaguar Land Rover объявила об обновлении программного обеспечения, которое предлагает глубокую интеграцию с Alexa для новых моделей автомобилей. Обновление доступно для более чем 200 000 автомобилей Jaguar и Land Rover, оснащенных информационно-развлекательной системой Pivi Pro 3.0 или более поздней версии посредством беспроводного обновления. Это произошло после того, как Amazon в начале прошлого года предприняла попытку открыть часть искусственного интеллекта Alexa, чтобы производители автомобилей могли лучше интегрировать Alexa в свои транспортные средства. Стоит отметить, что Alexa в Jaguar и Land Rover можно будет использовать без смартфона, и она сможет помогать водителям без помощи рук с воспроизведением музыки, навигацией по различным достопримечательностям и всем остальным, на что Alexa способна, например, объявлять новости и погоду.

Вы также можете включить климат и заблокировать / разблокировать автомобиль, используя новые удаленные навыки с Alexa, не выходя при этом из дома. Многие производители по-прежнему требуют, чтобы клиенты доставляли свои автомобили в дилерский центр для обновления программного обеспечения, но Jaguar Land Rover присоединился к тем немногим, кто может доставлять апдейты по воздуху. Впрочем, стоит отметить, что хотя сам апдейт бесплатен, пользователю придется заплатить за платную подписку на сервис Amazon, да и не на каждой конфигурации автомобиля это будет доступно.