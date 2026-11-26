Представлена автомобильная зарядка Ugreen 145W Car Charger

Компания Ugreen пополнила ассортимент автомобильных зарядных устройств моделью 145W Car Charger с суммарной мощностью 145 Вт. Новинка характеризуется выдвижным 70-сантиметровым проводом USB-C с мощностью до 60 Вт и магнитным посадочным пазом на корпусе, тремя независимыми разъёмами (USB-C на 100 Вт, вторым USB-C на 30 Вт и классическим USB-A на 30 Вт), светодиодной подсветкой портов для удобного поиска разъёмов ночью, поддержкой всех ключевых стандартов быстрой зарядки (включая PD 3.0, PPS и QC 4+), а также огнестойким корпусом весом 118 граммов с многоуровневой защитой от перегрузок, перенапряжения и перегрева.

Адаптер рассчитан на одновременное питание сразу четырёх гаджетов: в таком сценарии встроенный шнур выдаёт 45 Вт, основной Type-C — 65 Вт, а оставшаяся пара портов делит по 7,5 Вт на каждый. Максимальные же 145 Вт адаптер отдаёт при подключении двух устройств (45 Вт через встроенный провод и 100 Вт через скоростной USB-C), чего хватает для параллельной зарядки смартфона и мощного ноутбука. Цена новинки в Китае составила эквивалент 20 долларов.