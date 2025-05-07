Amazon отозвала апдейт роботакси из-за аварии

Сегодня компания Zoox, принадлежащая Amazon, официально сообщила о добровольном отзыве программного обеспечения для всех 270 своих роботакси после аварии, произошедшей 8 апреля в Лас-Вегасе. В инциденте участвовало пустое автономное транспортное средство Zoox и легковой автомобиль — повреждения оказались незначительными, пострадавших нет. Обновление программного обеспечения было установлено между 16 и 17 апреля и предназначено для устранения риска, который мог возникнуть при движении роботакси на скорости выше 64 км/час.

Проблема заключалась в том, что при появлении автомобиля, приближающегося к полосе движения Zoox под острым углом (например, с выезда из двора), система могла ошибочно предсказать, что тот продолжит движение вперёд. Это, в свою очередь, заставляло роботакси уклоняться или тормозить в ситуациях, когда это могло привести к столкновению. В пресс-релизе Zoox от 7 мая компания пояснила, что авария произошла, когда легковой автомобиль быстро приблизился к полосе движения роботакси. Автономное транспортное средство Zoox решило, что автомобиль не уступит дорогу, и предприняло манёвр — снизило скорость и повернуло направо. Однако легковушка остановилась и осталась стоять на обочине. Роботакси применило экстренное торможение, но столкновение всё же произошло. Впрочем, так как в аварии никто в итоге не пострадал, есть вероятность, что серьёзных последствий для компании ждать не стоит. Такое уже случалось и не раз.
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