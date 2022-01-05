Amazon отправит голосовой помощник Alexa в космос

Alexa станет первым голосовым помощником, доступным за пределами Земли. Дело в том, что компании Amazon и Lockheed Martin объявили, что NASA доставит Alexa в космос на борту миссии Artemis I, запуск которой начнется позже в 2022 году. А так как этот полёт пройдёт без участия экипажа, компании планируют «виртуальный опыт экипажа» в Космическом центре Джонсона NASA, который позволит людям в Центре управления полетами (включая студентов и специальных гостей) моделируют разговоры между цифровым помощником и космонавтами. Это определенно более изощренно, чем Alexa на вашем динамике Echo. Alexa будет иметь доступ к данным телеметрии космического корабля Орион, отвечать на «тысячи» вопросов, связанных с миссией, и даже управлять устройствами, такими как освещение кабины.

Amazon даже усовершенствовал свои алгоритмы, чтобы учесть акустику Ориона. Связь в космосе тоже не должна быть проблемой. Полезная нагрузка технологии Callisto, несущая Alexa, позволит одновременно управлять локальным голосом (даже без доступа в Интернет) и получать доступ к сети Deep Space для предоставления новостей из дома. Инициатива заключается не только в том, чтобы похвастаться своими правами или воплотить в жизнь компьютер в стиле «Звездного пути». Amazon будет использовать уроки, извлеченные из Artemis I, для улучшения Alexa как для будущих миссий, так и для обычных пользователей, особенно тех, у кого практически нет подключения к интернету. Хотя, конечно, это ещё и классный пиар.