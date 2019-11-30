Amazon работает над новыми ARM-процессорами

Компания Amazon Web Services, которая предоставляет услуги облачного хостинга по всему миру, вскоре получит обновлённые процессоры, которые разработаны специально для центров обработки данных.

Новые процессоры построены на базе архитектуры ARM, они на 20% быстрее, чем прошедшие Amazon Graviton. Также, новое поколение будет использовать технологию ARM Neoverse N1 и будет иметь как минимум 32 ядра, это вдвое больше, чем у предыдущего чипа. Новые процессоры ARM, должна улучшить работу сервисов Amazon. Дата анонса и точные характеристики процессоров пока неизвестны.