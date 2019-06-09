Amazon рассекретил Watch Dogs Legion, опередив анонс Ubisoft на Е3 2019

Похоже, что на грядущей E3 2019 геймеры увидят анонс новой Watch Dogs, но без тройки в названии.

Сайт The Nerd Mag заметил, что на Amazon появилась новая игра под названием Watch Dogs Legion. Магазин уже успел удалить страницу игры, но журналисты не забыли сделать скриншот, а издание Kotaku подтвердило утечку, ссылаясь на собственные источники.

В Watch Dogs Legion геймеров забросят в антиутопический Лондон, который пережил Brexit, а также последующие изменения в обществе и политике. Судя по описанию, в этот раз игроки возьмут на себя роль одного из NPC, которые получат собственную предысторию, голос, анимации и черты характера, сгенерированные игрой.

Журналист Kotaku добавил, что прохождение и окружение будет отличаться в зависимости от персонажа, которого выберут игроки. Система оказалась настолько амбициозной, что доставила разработчикам из Ubisoft много головной боли. Больше геймеры увидят уже на E3 2019 на конференции Ubisoft, которая пройдет 10 июня в 23:00 по киевскому времени. Ubisoft опубликовала официальный тизер проекта: