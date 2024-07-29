Amazon разрабатывает собственные процессоры для ИИ

Сегодня появилась информация от анонимных источников из США, что компания Amazon планирует в ближайшем будущем существенно нарастить производственные мощности и выпускать заметно больше своих процессоров для центров обработки данных. Это связано с тем, что сейчас компания NVIDIA занимает доминирующее положение на рынке — она выпускает 90% от всего аппаратного обеспечения для центров обработки данных, связанных с технологиями на базе ИИ. Соответственно, если Amazon хочет работать в этом направлении, то она просто обязана приобретать процессоры у NVIDIA по достаточно высоким ценам — ведь при отсутствии конкуренции снизить цену на продукцию просто не выйдет. А продукция у NVIDIA крайне дорогая — один серверный шкаф с новыми графическими ускорителями стоит 3 миллиона долларов.

Так что в Amazon приняли решение инвестировать в разработку собственных процессоров, дабы потом производить их и собирать центры обработки данных для своих задач заметно дешевле. И на самом деле в этом направлении работает очень много компаний, которые понимают, что лучше инвестировать в разработку сейчас и через пять лет получить результат, чем просто платить NVIDIA миллиарды в год и ничего не делать. Например, в Microsoft думают аналогичным образом и тоже разрабатывают собственные чипы для работы с искусственным интеллектом. Безусловно, на это нужно много времени, сил и денег, но у Amazon этого явно предостаточно. Это богатейшая страна в мире с огромными ресурсами.
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