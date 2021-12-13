Американская компания использует VR перед приёмом на работу

Крупнейшая в США компания MGM Resorts позволяет кандидатам опробовать работу в казино и отелях в виртуальной реальности (VR) перед получением соответствующей должности, сообщает издания Business Insider. Это часть новых усилий по сокращению убыли сотрудников во время пандемии, которая вызвала нехватку рабочей силы в США и других странах. Группа казино и курортов использует гарнитуры от VR-компании под названием Strivr, которая специализируется на виртуальном обучении в сфере здравоохранения и безопасности, обслуживания клиентов и многого другого. Идея состоит в том, чтобы позволить сотрудникам испытать типичную работу, чтобы они знали, чего ожидать.

«Может быть очень сложно просто устно объяснить типы должностей или показать видео с выполняемой работой», — заявил директор по персоналу MGM Resorts Лаура Ли. Использование виртуальной реальности, напротив, позволяет кандидатам по-настоящему испытать свою работу не покидая при этом комнату». MGM планирует использовать наушники в своих офисах и, возможно, на ярмарках вакансий, начиная с января. Идея состоит в том, чтобы позволить потенциальным сотрудникам службы поддержки клиентов испытать ключевые аспекты работы, как положительные, так и отрицательные. Например, VR-модуль MGM Resorts будет включать взаимодействие с трудными гостями, что, как сообщается, стало более распространенным явлением в период коронавируса. Фактически, это некий бета-тест работы перед тем, как все бумаги уже подписаны.