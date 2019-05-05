Американская полиция показала тренировку офицеров в виртуальной реальности

Департамент полиции Нью-Йорка (NYPD) в течении недели проводил тренировки в виртуальной реальности. Такие учения помогут подготовить офицеров к активному огневому контакту и неординарным сценариям операции.

Всё оборудование для полиции представила американская компания V-Armed, она специализируется на создании VR-симуляторов и специального оружия с имитацией отдачи (как Bohemia Interactive, только для VR-рынка). Для тренировки департамент арендовал огромный ангар на одном из объектов в Бруклине. Действовали оперативники в виртуальном Всемирном торговом центре, отрабатывая разные боевые сценарии, вроде освобождения заложников, устранения террористов и работы в темноте.