Американский игрок Спенсер Hiko Мартин стал свободным агентом

Американский игрок Спенсер Hiko Мартин сообщил в твиттере, что больше не является членом состава Rogue по CS:GO. Его контракт с клубом истек в пятницу и теперь он готов рассмотреть предложения от других коллективов для продолжения карьеры.

Hiko выступал за Rogue c июля 2017 года до марта 2019-го, когда клуб сообщил о закрытии состава по CS:GO. Вместе с командой он занял второе место на DreamHack Austin 2018 и Americas Minor Championship — London 2018 2018, выступал в лигах Esports Championship Series и ESL Pro League Season.